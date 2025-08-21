J. D. Vance`as didžiuojasi savo replika Zelenskiui: „Kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu“

Pirmadienį V. Zelenskis ir kai kurie kiti Europos lyderiai lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kur susitiko su Donaldu Trumpu ir jo komanda, kalbėjo apie karo pabaigos scenarijus.
„Prezidentas Zelenskis įėjo į Ovalųjį kabinetą, aš šnekėjausi su juo, prezidentu ir kai kuriais Ukrainos delegacijos vyresniaisiais nariais. Aš pasakiau: „Pone Prezidente, kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu.“ Jis tik šiek tiek nusijuokė, ir tai buvo gera pradžia“, – pasakoja J. D. Vance‘as.
Vasario mėnesį V. Zelenskio vizitas Baltuosiuose rūmuose baigėsi prastai. Susitikimo metu D. Trumpas ir J. D. Vance‘as ėmė rėkti ant V. Zelenskio, pavadino jį nepagarbiu, prikaišiojo, kad jis nedėkoja amerikiečiams. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į V. Zelenskio aprangą – buvo paklausta, kodėl jis į Baltuosius rūmus atvyko be kostiumo.
Galiausiai V. Zelenskis iš Baltųjų rūmų išvyko anksčiau nei buvo planuota.
