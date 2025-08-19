Trumpas mano, kad karo Ukrainoje pabaiga padės jam „patekti į rojų“

Trumpas tikisi, kad jo tarpininkavimas sudarant susitarimą dėl karo tarp Rusijos ir Ukrainos nutraukimo taps „viena iš priežasčių“, dėl kurių jis pateks į rojų.
„Jei galėčiau per savaitę išgelbėti 7000 žmonių nuo mirties, norėčiau pabandyti patekti į rojų, jei tai įmanoma“, – sakė jis interviu „Fox News“ laidoje.
„Girdžiu, kad man nesiseka. Jei pateksiu į rojų, tai bus dėl šios priežasties“, – nusišypsojo prezidentas, kuris per rinkimų kampaniją ne kartą žadėjo užbaigti karą Ukrainoje „per 24 valandas“.
Neslepia noro gauti Nobelio taikos premiją
D. Trumpas taip pat neslepia savo noro gauti Nobelio taikos premiją. Prieš savaitę Baltieji rūmai pranešė, kad jo kandidatūrą jau pateikė septynios šalys – Azerbaidžanas, Armėnija, Gabonas, Izraelis, Kambodža, Ruanda ir Pakistanas.
„Donaldas Trumpas yra PASAULIO prezidentas“, – teigiama Baltųjų rūmų pareiškime.
Pats D. Trumpas vakar sakė, kad po grįžimo į prezidento postą jau „išsprendė“ šešis karus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!