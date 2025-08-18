Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Aš tiksliai žinau, ką darau“: Trumpas giriasi savo pasiekimais artėjant deryboms su Ukraina

2025-08-18 17:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 17:37

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš pirmadienio derybas su Ukraina ir Europos lyderiais nepraleido progos pasigirti savo taikos pasiekimais.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš pirmadienio derybas su Ukraina ir Europos lyderiais nepraleido progos pasigirti savo taikos pasiekimais.

REKLAMA
8
REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

REKLAMA

„Aš tiksliai žinau, ką darau“, – rašė JAV lyderis savo „Truth Social“.

D. Trumpas savo antrosios kadencijos metu ne kartą save vadino „vyriausiuoju taikos kūrėju“.

Jis taip pat kritikavo žiniasklaidos pranešimus apie jo administraciją ir jos darbus.

„Išsprendžiau šešis karus“

„Per šešis mėnesius išsprendžiau šešis karus, vienas iš jų galėjo baigtis branduoline katastrofa, o aš vis dar turiu skaityti ir klausytis „Wall Street Journal“ ir daugelio kitų, kaip aš viską darau blogai Rusijos ir Ukrainos konflikte, nors jie tikrai neturi nė menkiausio supratimo“, – rašė D. Trumpas naujame socialinių tinklų įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Jis dar kartą apkaltino savo pirmtaką prezidentą Joe Bideną dėl karo Ukrainoje ir paminėjo, kad jeigu prezidentu 2022 metais būtų buvęs pats D. Trumpas, „to niekada nebūtų nutikę“.

„Aš tiksliai žinau, ką darau, ir man nereikia patarimų iš žmonių, kurie jau daugelį metų dirba su visais šiais konfliktais, bet niekada nesugebėjo nieko padaryti, kad juos sustabdytų. Jie yra DURNI žmonės, neturintys sveiko proto, intelekto ar supratimo, ir jie tik dar labiau apsunkina dabartinės Rusijos/Ukrainos katastrofos sprendimą“, – rašė JAV prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš derybas su Trumpu – Zelenskio susitikimas su Kelloggu

Prieš pirmadienį įvyksiančias derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitiko su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Keithu Kelloggu.

Ukrainos prezidentas teigė, kad šalys aptarė padėtį mūšio lauke, bendras stiprias diplomatines galimybes – Ukrainos, Europos ir JAV.

„Rusiją galima priversti siekti taikos tik jėga, o prezidentas Trumpas turi tokią jėgą. Turime padaryti viską teisingai, kad taika tikrai būtų“, – pažymėjo V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskį į susitikimą Vašingtone lydės netikėtas Europos lyderis – Trumpas nestokoja jam simpatijų (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Svarbi diena Baltuosiuose rūmuose“: Trumpas sako, kad jam yra „garbė“ priimti Europos lyderius (3)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J. D. Vance''as (nuotr. SCANPIX)
Vance`as jungiasi prie Zelenskio ir Trumpo derybų: ar šįkart pavyks išvengti konflikto? (39)
Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-08-18 17:50
tik pasipūtęs pagyrūnas, siekiantis tik sau naudos
Atsakyti
gustas
gustas
2025-08-18 17:47
...regis, tai jau trečia stadija...ruoškis Amerika...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų