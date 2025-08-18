„Aš tiksliai žinau, ką darau“: Trumpas giriasi savo pasiekimais artėjant deryboms su Ukraina

„Aš tiksliai žinau, ką darau“, – rašė JAV lyderis savo „Truth Social“.
D. Trumpas savo antrosios kadencijos metu ne kartą save vadino „vyriausiuoju taikos kūrėju“.
Jis taip pat kritikavo žiniasklaidos pranešimus apie jo administraciją ir jos darbus.
„Išsprendžiau šešis karus“
„Per šešis mėnesius išsprendžiau šešis karus, vienas iš jų galėjo baigtis branduoline katastrofa, o aš vis dar turiu skaityti ir klausytis „Wall Street Journal“ ir daugelio kitų, kaip aš viską darau blogai Rusijos ir Ukrainos konflikte, nors jie tikrai neturi nė menkiausio supratimo“, – rašė D. Trumpas naujame socialinių tinklų įraše.
Jis dar kartą apkaltino savo pirmtaką prezidentą Joe Bideną dėl karo Ukrainoje ir paminėjo, kad jeigu prezidentu 2022 metais būtų buvęs pats D. Trumpas, „to niekada nebūtų nutikę“.
„Aš tiksliai žinau, ką darau, ir man nereikia patarimų iš žmonių, kurie jau daugelį metų dirba su visais šiais konfliktais, bet niekada nesugebėjo nieko padaryti, kad juos sustabdytų. Jie yra DURNI žmonės, neturintys sveiko proto, intelekto ar supratimo, ir jie tik dar labiau apsunkina dabartinės Rusijos/Ukrainos katastrofos sprendimą“, – rašė JAV prezidentas.
Prieš derybas su Trumpu – Zelenskio susitikimas su Kelloggu
Prieš pirmadienį įvyksiančias derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitiko su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Keithu Kelloggu.
Ukrainos prezidentas teigė, kad šalys aptarė padėtį mūšio lauke, bendras stiprias diplomatines galimybes – Ukrainos, Europos ir JAV.
„Rusiją galima priversti siekti taikos tik jėga, o prezidentas Trumpas turi tokią jėgą. Turime padaryti viską teisingai, kad taika tikrai būtų“, – pažymėjo V. Zelenskis.
