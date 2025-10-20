Gresia nemalonumai: Eurolygos klubas rizikuoja netekti licencijos

Pagal lygos įstatus, Eurolygos klubo algos žaidėjams turi siekti mažiausiai 5,85 milijono eurų, kai pagal ASVEL pateiktas ataskaitas jie žaidėjams sumoka 4,55 milijono eurų.
Pats Tony Parkerio vadovaujamas klubas yra išreiškęs norą prisijungti prie „NBA Europe“ projekto, o ateinančiame sezone ruošiasi ir pats palikti Eurolygą bei prisijungti prie FIBA Čempionų lygos.
