Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gresia nemalonumai: Eurolygos klubas rizikuoja netekti licencijos

2025-10-20 13:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 13:05

„Eurohoops“ skelbia, kad Eurolyga svarsto apie galimybę atimti iš Vilerbano ASVEL klubo A licenciją, kadangi šis nesilaiko nustatytų finansinių įsipareigojimų.

„Eurohoops“ skelbia, kad Eurolyga svarsto apie galimybę atimti iš Vilerbano ASVEL klubo A licenciją, kadangi šis nesilaiko nustatytų finansinių įsipareigojimų.

REKLAMA
0

Pagal lygos įstatus, Eurolygos klubo algos žaidėjams turi siekti mažiausiai 5,85 milijono eurų, kai pagal ASVEL pateiktas ataskaitas jie žaidėjams sumoka 4,55 milijono eurų.

Pats Tony Parkerio vadovaujamas klubas yra išreiškęs norą prisijungti prie „NBA Europe“ projekto, o ateinančiame sezone ruošiasi ir pats palikti Eurolygą bei prisijungti prie FIBA Čempionų lygos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų