„EA7 Emporio Armani“ pasipildė Sestina

28 metų 205 cm ūgioNathanas Sestina paliko Valensijos „Valencia“ komandą ir prisijungs prie Milano ekipos.
Eurolygoje šį sezoną amerikietis per 10 minučių pelno po 2 taškus, atkovoja 2,3 kamuolio ir renka po 1 naudingumo balą.
Tai buvo antrasis N.Sestinos sezonas Valensijos gretose, o prieš tai metus jis praleido Stambulo „Fenerbahče“ komandoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!