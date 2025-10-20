Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus „Dubai“ klubas iki 2028 metų pasirašė naują sutartį su traumą patyrusiu Mamu Jaiteh

2025-10-20 13:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 13:22

Dubajaus „Dubai“ klubas pranešė, kad pratęsė kontraktą iki 2028 metų su Mamu Jaiteh.

M.Jaiteh pratęsė kontraktą su Dubajaus komanda (FIBA nuotr.)

Dubajaus „Dubai“ klubas pranešė, kad pratęsė kontraktą iki 2028 metų su Mamu Jaiteh.

0

30 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas prieš pat sezoną patyrė Achilo sausgyslių traumą ir greičiausiai iš rikiuotės iškrito visam sezonui.

Praėjusiame sezone M.Jaiteh atstovavo Monako „AS Monaco“ komandai ir per 15 minučių pelnė 7,6 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir rinko po 9 naudingumo balus.

