Dubajaus „Dubai“ klubas iki 2028 metų pasirašė naują sutartį su traumą patyrusiu Mamu Jaiteh

30 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas prieš pat sezoną patyrė Achilo sausgyslių traumą ir greičiausiai iš rikiuotės iškrito visam sezonui.
Praėjusiame sezone M.Jaiteh atstovavo Monako „AS Monaco“ komandai ir per 15 minučių pelnė 7,6 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir rinko po 9 naudingumo balus.
Staying home. Mam Jaiteh is one of us until 2028 📝🔥 pic.twitter.com/Q80HXlMsnW— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 20, 2025
