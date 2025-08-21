Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas: pateikė versiją, kada jis galėtų įvykti

2025-08-21 07:42
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-21 07:42

Po susitikimų Aliaskoje ir Vašingtone vis daugiau kalbama apie galimą Donaldo Trumpo Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Ukrainos parlamento narys Fiodoras Venislavskis sako, kad tikimybė, jog toks susitikimas įvyks, yra didelė.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Po susitikimų Aliaskoje ir Vašingtone vis daugiau kalbama apie galimą Donaldo Trumpo Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Ukrainos parlamento narys Fiodoras Venislavskis sako, kad tikimybė, jog toks susitikimas įvyks, yra didelė.

0

„Tikiuosi, kad jis vyks būtent trišaliu formatu, dalyvaujant prezidentui Trumpui, o dar geriau, jei dalyvautų ir mūsų Europos partneriai, Europos šalių lyderiai... Manau, kad iki šio mėnesio pabaigos, iki rugpjūčio pabaigos, per artimiausius 10 dienų, yra gana didelė tikimybė, kad toks susitikimas įvyks“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot F. Venislavskio, šiuo metu Ukrainos ir Rusijos pozicijos skiriasi nuo veiksmų sekos.

„Nes mes raginame, ir prezidentas Zelenskis nuolat apie tai kalba, sustabdyti karo veiksmus, o tada jau vesti kokias nors derybas dėl vienokio ar kitokio pokario taikos susitarimo formato. Putinas, atvirkščiai, sako, kad reikia iš karto pasirašyti dokumentus ir jau dėl to nutraukti karo veiksmus“, – pastebi jis.

Pasak jo, labai sunku kalbėti apie kokias nors nuolaidas, kompromisus, kai vyksta karo veiksmai ir teritorijos šiek tiek keičiasi. Parlamentaro įsitikinimu, karo veiksmų nutraukimas yra prioritetas.

„Tačiau, mano nuomone, šiuo metu derybų tikimybė yra pakankamai didelė. Manau, kad artimiausiu metu jos turi įvykti, ir mes sieksime, kad karo veiksmai būtų sustabdyti. Toliau jau matysime, koks formatas yra priimtinas Ukrainai, o koks nepriimtinas, ir ko nori Putinas“, – priduria jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Baltieji rūmai: Putinas pažadėjo susitikti su Zelenskiu

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Baltųjų rūmų duomenims, sutiko susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt, keliskart žurnalistų perklausta, ar V. Putinas „pažadėjo“ tiesioginį susitikimą ateinančiomis savaitėmis, galiausiai atsakė: „Taip“.

Prieš tai atstovė keliskart tiesiai neatsakė į klausimą. Ji nenorėjo komentuot galimų susitikimo vietų ir pradžioje tik akcentavo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas žino apie V. Putino pasirengimą susitikti, nes pirmadienį pats kalbėjo su juo telefonu. Kai žurnalistai paprašė patikslinti, ar V. Putinas iš tikrųjų pažadėjo dvišalį susitikimą, K. Leavitt toliau teigė: „Galiu patikinti jus, kad JAV vyriausybė šiuo metu dirba su Rusija ir Ukraina, kad šis dvišalis susitikimas įvyktų“. Tik dar kartą perklausta, ji pateikė aiškų atsakymą.

Vis dėl to iš Maskvos girdisi santūresnis tonas. Iš esmės esame atviri bet kokiam pokalbių formatui, valstybinei televizijai sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. „Tačiau bet kokiems kontaktams, dalyvaujat valstybių vadovams, turi būti labai kruopščiai pasirengta“, – pridūrė jis. Anksčiau Rusija, pateikdama šį argumentą, atmesdavo V. Zelenskio reikalavimą greitai susitikti su V. Putinu. Maskvos nuomone, pradžioje dėl susitarimo delegacijos turi derėtis žemesniu lygiu.

V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas po Ukrainos viršūnių susitikimo Vašingtone sakė, kad ligšiolinės tiesioginės derybos tarp Maskvos ir Kyjivo turi vykti aukštesniu lygiu nei iki šiol. Tačiau jis ir toliau kalbėjo apie delegacijų, o ne šalių vadovų susitikimus.

V. Zelenskis tuo tarpu iš karto po viršūnių susitikimo Vašingtone pareiškė esąs pasirengęs susitikimui su V. Putinu be išankstinių sąlygų.

