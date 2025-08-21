Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

J. D. Vance`as apie garantijas Ukrainai: pasiuntė žinutę Europai

2025-08-21 07:22 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 07:22

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pakomentavo saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Reuters“. Jis pareiškė, kad Europa turės prisiimti didelę dalį naštos dėl garantijų Ukrainai išlaidų.

J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
17

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pakomentavo saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Reuters“. Jis pareiškė, kad Europa turės prisiimti didelę dalį naštos dėl garantijų Ukrainai išlaidų.

REKLAMA
0

JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant užbaigti karą Ukrainoje, vienas iš Ukrainos prioritetų yra saugumo garantijos, kad Rusija nebepultų.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas sakė, kad jis nesiųs JAV karių į Ukrainą, bet gali pasiūlyti JAV oro paramą.

Europos šalys sudarė „norinčiųjų koaliciją“, kuri įsipareigojo skirti pajėgas Ukrainos saugumui užtikrinti.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas nori perkelti didesnę išlaidų naštą Europos sąjungininkėms.

„Nemanau, kad turėtume nešti šią naštą... Prezidentas tikrai tikisi, kad Europa čia atliks pagrindinį vaidmenį“, – sako J. D. Vance‘as.

REKLAMA

„Nesvarbu, kokia forma tai bus, europiečiai turės prisiimti didžiausią naštą. Tai jų žemynas, jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė – jie turės imtis veiksmų“, – priduria jis.

J. D. Vance‘as taip pat pareiškė, kad Rusija nori dalies Ukrainos teritorijos, „kurios didžiąją dalį jie jau yra užėmę, bet dalį dar ne“.

Rusija okupavo apie penktadalį Ukrainos teritorijos. D. Trumpas sako, kad „žemės mainai“ ir teritorijos pakeitimai bus lemiamas veiksnys bet kokiam susitarimui.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina prieštarauja bet kokiam teritorijos atidavimui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ši pozicija yra įtvirtinta šalies konstitucijoje.

Tačiau Kyjivas šiuo metu neturi karinių pajėgumų atkovoti visas Rusijos okupuotas teritorijas ir turi ribotas diplomatines galimybes priversti Rusiją pasitraukti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas: pateikė versiją, kada jis galėtų įvykti
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Kaip Zelenskis ir Europos lyderiai padarė įspūdį Trumpui (11)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis nepritartų Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą: tai yra tolesnis karo eskalavimas (43)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
NATO kariuomenių vadai surengs vaizdo konferenciją dėl Ukrainos saugumo garantijų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų