J. D. Vance`as apie garantijas Ukrainai: pasiuntė žinutę Europai

JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant užbaigti karą Ukrainoje, vienas iš Ukrainos prioritetų yra saugumo garantijos, kad Rusija nebepultų.
D. Trumpas sakė, kad jis nesiųs JAV karių į Ukrainą, bet gali pasiūlyti JAV oro paramą.
Europos šalys sudarė „norinčiųjų koaliciją“, kuri įsipareigojo skirti pajėgas Ukrainos saugumui užtikrinti.
D. Trumpas nori perkelti didesnę išlaidų naštą Europos sąjungininkėms.
„Nemanau, kad turėtume nešti šią naštą... Prezidentas tikrai tikisi, kad Europa čia atliks pagrindinį vaidmenį“, – sako J. D. Vance‘as.
„Nesvarbu, kokia forma tai bus, europiečiai turės prisiimti didžiausią naštą. Tai jų žemynas, jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė – jie turės imtis veiksmų“, – priduria jis.
J. D. Vance‘as taip pat pareiškė, kad Rusija nori dalies Ukrainos teritorijos, „kurios didžiąją dalį jie jau yra užėmę, bet dalį dar ne“.
Rusija okupavo apie penktadalį Ukrainos teritorijos. D. Trumpas sako, kad „žemės mainai“ ir teritorijos pakeitimai bus lemiamas veiksnys bet kokiam susitarimui.
Ukraina prieštarauja bet kokiam teritorijos atidavimui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ši pozicija yra įtvirtinta šalies konstitucijoje.
Tačiau Kyjivas šiuo metu neturi karinių pajėgumų atkovoti visas Rusijos okupuotas teritorijas ir turi ribotas diplomatines galimybes priversti Rusiją pasitraukti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!