Prieš taikos derybas – Rusijos spaudimas fronte: Ukrainos kariai prakalbo apie naujas grėsmes

Apie tai leidiniui „The New York Times“ papasakojo 93-iosios mechanizuotosios brigados vyresnysis seržantas Vitalijus Piasetskis. Jis atskleidė priešo taktiką fronte.
Anot V. Piasetskio, mechanizuoti rusų puolimai tapo retu reiškiniu dėl didelio dronų skaičiaus ore. Jis paaiškino, kad dronai gali aptikti šarvuočių, sunkvežimių ir motociklų judėjimą.
„Tai slenkantis puolimas. Tačiau kai kurios iš šių grupių vis dėlto prasiveržia“, – pabrėžė jis.
Ukrainos nacionalinės gvardijos 1-ojo „Azov“ korpuso, dislokuoto fronte prie Dobropilės, karys pokalbyje su „The New York Times“ žurnalistais sumenkino okupantų puolimo rimtumą. Tačiau jis pripažino, kad pastaruoju metu rusai vis dažniau bando pulti, nepaisydami pasaulio lyderių taikos pastangų.
Trūksta personalo ir dronų
V. Piasetskis ir seržantas Oleksandras Karpiukas iš 59-osios atskiriosios šturmo brigados „Inkvizicija“ dronų sistemos bataliono žurnalistams pareiškė, kad Ukrainos armija neturi pakankamai personalo ir dronų.
Anot O. Karpiuko, Ukraina taip pat dar neturi technologijų, leidžiančių sustabdyti Rusijos dronų dalinius, kurie atakuoja tiekimo maršrutus. Jis pasidalijo, kad šiuo metu pagrindinė apsauga yra tinklai, kurie yra ištempiami palei kelius ir ant transporto priemonių.
Naujos grėsmės
Be to, rusai vis efektyviau numušinėja ukrainiečių dronus, pabrėžė O. Karpiukas.
Pavyzdžiui, anksčiau sunkieji bombonešiai–dronai, kuriuos okupantai vadina „Baba Jaga“, galėjo atlikti vidutiniškai 70 skrydžių, kol buvo numušami. Dabar jie vos gali atlikti 10 skrydžių, kol yra sunaikinami priešo.
„Turime pripažinti, kad šios pajėgos veikia. Visos šios naujos dronų pajėgos mums kelia naują grėsmę“, – pareiškė O. Karpiukas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!