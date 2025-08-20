Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kaip Zelenskis ir Europos lyderiai padarė įspūdį Trumpui

2025-08-20 18:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 18:56

Per rugpjūčio 18 d. Vašingtone vykusį viršūnių susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai palygino Donbaso perdavimą Rusijos kontrolei su tuo, jei JAV turėtų atiduoti dalį Floridos.

Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
33

Per rugpjūčio 18 d. Vašingtone vykusį viršūnių susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai palygino Donbaso perdavimą Rusijos kontrolei su tuo, jei JAV turėtų atiduoti dalį Floridos.

REKLAMA
4

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Ši analogija padarė didelį įspūdį JAV prezidentui Donaldui Trumpui, rašo „Financial Times“ (FT), remdamasis šaltiniais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad rytinėje Floridoje yra Mar-a-Lago dvaras, priklausantis D. Trumpui. Anot FT, būtent todėl V. Zelenskis ir Europos lyderių argumentas padarė tokį įspūdį Vašingtono vadui.

REKLAMA
REKLAMA

Leidinyje primenama, kad Rusija reikalauja, kad Ukrainos kariai pasitrauktų iš Luhansko ir Donecko sričių mainais už fronto linijos įšaldymą Chersone ir Zaporižios srityse.

REKLAMA

Tačiau V. Zelenskis ne kartą sakė, kad neketina atiduoti dalies Ukrainos teritorijos Rusijos Federacijos kontrolei.

Pavyzdžiui, bendraudamas su žurnalistais, Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos kariai nepasitrauks iš Donbaso, kaip to reikalauja Rusija. Jis priminė, kad dalis Ukrainos teritorijos buvo neteisėtai okupuota Rusijos.

Teritorijų klausimai turi būti aptariami tarp Zelenskio ir Putino

„Axios“ rašė, kad per paskutinį telefono pokalbį JAV prezidentas Donaldas Trumpas Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui sakė, kad teritoriniai klausimai turi būti aptariami tiesiogiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. JAV prezidentas taip pat pridūrė, kad Rusijos lyderis turėtų būti „realistas“.

Be to, leidinio pašnekovas užtikrino, kad pokalbio su D. Trumpu metu V. Putinas sutiko su tarptautinių saugumo garantijų Ukrainai idėja. Tačiau jis pasiūlė į garantų sąrašą įtraukti Kiniją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis nepritartų Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą: tai yra tolesnis karo eskalavimas (38)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
NATO kariuomenių vadai surengs vaizdo konferenciją dėl Ukrainos saugumo garantijų
Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
Šakalienė teigia, kad Lietuva būtų pasiruošusi siųsti karius į Ukrainą (58)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: geriau, jei Zelenskis ir Putinas susitiktų be manęs (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų