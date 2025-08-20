Kaip Zelenskis ir Europos lyderiai padarė įspūdį Trumpui

Ši analogija padarė didelį įspūdį JAV prezidentui Donaldui Trumpui, rašo „Financial Times“ (FT), remdamasis šaltiniais.
Pažymima, kad rytinėje Floridoje yra Mar-a-Lago dvaras, priklausantis D. Trumpui. Anot FT, būtent todėl V. Zelenskis ir Europos lyderių argumentas padarė tokį įspūdį Vašingtono vadui.
Leidinyje primenama, kad Rusija reikalauja, kad Ukrainos kariai pasitrauktų iš Luhansko ir Donecko sričių mainais už fronto linijos įšaldymą Chersone ir Zaporižios srityse.
Tačiau V. Zelenskis ne kartą sakė, kad neketina atiduoti dalies Ukrainos teritorijos Rusijos Federacijos kontrolei.
Pavyzdžiui, bendraudamas su žurnalistais, Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos kariai nepasitrauks iš Donbaso, kaip to reikalauja Rusija. Jis priminė, kad dalis Ukrainos teritorijos buvo neteisėtai okupuota Rusijos.
Teritorijų klausimai turi būti aptariami tarp Zelenskio ir Putino
„Axios“ rašė, kad per paskutinį telefono pokalbį JAV prezidentas Donaldas Trumpas Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui sakė, kad teritoriniai klausimai turi būti aptariami tiesiogiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. JAV prezidentas taip pat pridūrė, kad Rusijos lyderis turėtų būti „realistas“.
Be to, leidinio pašnekovas užtikrino, kad pokalbio su D. Trumpu metu V. Putinas sutiko su tarptautinių saugumo garantijų Ukrainai idėja. Tačiau jis pasiūlė į garantų sąrašą įtraukti Kiniją.
