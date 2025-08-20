Okupantai apšaudė Donecko sritį iš „Smerč“ sistemų: žuvo mažiausiai trys civiliai

„2025 m. rugpjūčio 20 d. okupacinės pajėgos apšaudė Kostiantynivką. Per ataką nuo su gyvybe nesuderinamų sužalojimų mirė dvi 40 ir 69 metų moterys ir 32 metų vyras. Dar keturi civiliai patyrė sprogimo ir skeveldrų sukeltas žaizdas, jiems buvo suteikta atitinkama medicininė pagalba“, – sakoma paskelbtame pranešime.
Prokuratūra pažymėjo, kad raketos smogė į gyvenamuosius rajonus ir vietos turgų. Per ataką buvo apgadinti privatūs namai, daugiabučiai, transporto priemonės, komercinės įstaigos ir elektros linija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalį dėl karo nusikaltimo įvykdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!