TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Okupantai apšaudė Donecko sritį iš „Smerč“ sistemų: žuvo mažiausiai trys civiliai

2025-08-20 17:43 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 17:43

Rusijos kariai iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Smerč“ apšaudė Ukrainos Donecko srityje įsikūrusį Kostiantynivkos miestą, pražudydami tris civilius, o dar keturis sužalodami, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Donecko srities prokuratūra.

Rusijos pajėgos apšaudė Kostiantynivką iš „Smerč“ sistemų: žuvo trys civiliai, dar keturi buvo sužeisti (nuotr. Telegram)

„2025 m. rugpjūčio 20 d. okupacinės pajėgos apšaudė Kostiantynivką. Per ataką nuo su gyvybe nesuderinamų sužalojimų mirė dvi 40 ir 69 metų moterys ir 32 metų vyras. Dar keturi civiliai patyrė sprogimo ir skeveldrų sukeltas žaizdas, jiems buvo suteikta atitinkama medicininė pagalba“, – sakoma paskelbtame pranešime.

Prokuratūra pažymėjo, kad raketos smogė į gyvenamuosius rajonus ir vietos turgų. Per ataką buvo apgadinti privatūs namai, daugiabučiai, transporto priemonės, komercinės įstaigos ir elektros linija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalį dėl karo nusikaltimo įvykdymo.

 

