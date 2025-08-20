Lenkija po drono sprogimo apkaltino Rusiją

„Mes ir vėl susiduriame su Rusijos Federacijos provokacija, pasitelkiant rusišką bepilotį orlaivį“, – žurnalistams sakė jis.
Primename, kad tai, jog objektas, kuris nukrito ir sprogo kukurūzų lauke Lenkijoje, buvo karinis dronas, rodo preliminarūs tyrimo rezultatai. Tai anksčiau trečiadienį pranešė Lenkijos prokuroras. Jo žodžius cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
Lenkijos žiniasklaida daro prielaidą, kad tai galėjo būti rusų „Shahed“ dronas.
Anksčiau Lenkijos kariuomenė teigė, kad tai galėjo būti sraigtinio variklio dalis bei pridūrė, kad neužfiksavo Lenkijos oro erdvės pažeidimo iš Ukrainos ar Baltarusijos.
„Sprogimo tyrimas rodo, kad objektas greičiausiai yra karinis dronas“, – žurnalistams sakė Liublino regiono prokuroras Grzegorzas Trusiewiczius.
Jis teigė, kad objektas greičiausiai buvo „apgadintas dėl sprogstamųjų medžiagų poveikio“.
Skelbiama, kad incidentas įvyko apie 100 km nuo sienos su Ukraina, Osinų kaime, rytinėje Lenkijos dalyje.
Sprogimas Lenkijoje
Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie „sprogimą“ Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.
„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.
Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.
Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.
Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.
Nuo tada, kai Rusija daugiau nei prieš trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų.
2023 metais rusų raketa praskriejo Lenkijos oro erdve netoli Ukrainos sienos.
2022-aisiais ukrainiečių oro gynybos raketai nukritus Lenkijos pasienio kaime Pševoduve žuvo du civiliai.
