TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija: nepaisant Trumpo muitų, naftos eksportas į Indiją tęsiasi

2025-08-20 22:48
2025-08-20 22:48

Rusija trečiadienį pareiškė, kad ir toliau tiekia naftą Indijai, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas Naujajam Deliui įvedė baudžiamuosius muitus.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Rusija trečiadienį pareiškė, kad ir toliau tiekia naftą Indijai, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas Naujajam Deliui įvedė baudžiamuosius muitus.

1

„Toliau tiekiame degalus, įskaitant žalią naftą ir naftos produktus, šilumos gamyboje ir metalurgijoje naudojamą anglį“, – tvirtino Rusijos ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas Denisas Manturovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.

D. Manturovas Rusijos ir Indijos vyriausybės komisijos posėdyje teigė, kad taip pat mato didelį suskystintųjų gamtinių dujų eksporto plėtros potencialą. Siekdamos sustiprinti tarpusavio partnerystę energetikos srityje, abi šalys ketina kartu plėtoti Šiaurės rytų jūrų kelią, pridūrė D. Manturovas.

Šiaurės rytų jūrų kelias yra maršrutas Arkties vandenyne palei Rusijos pakrantę. Šiuo keliu, kuris šiuo metu žiemą užšąla, galėtų būti gabenamos žaliavos.

D. Trumpas anksčiau šį mėnesį padidino mokesčius importui iš Indijos nuo 25 iki 50 proc., tokį sprendimą grįsdamas prekybos ryšiais su Rusija. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Naujasis Delis į tai sureagavo apribodamas naftos importą iš Rusijos.

