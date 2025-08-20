Medvedevas įsiuto dėl Europos planų Ukrainoje: Macroną išvadino „besmegeniu“

Šis planas itin nepatiko nuolatiniam Kremliaus propagandistui, buvusiam Rusijos prezidentui, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojui Dmitrijui Medvedevui.
Liežuvio už dantų nenulaikantis Vladimiro Putino subinlaižys socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad „Rusijai tokios saugumo garantijos yra nepriimtinos“ ir išvadino Prancūzijos lyderį Emmanuelį Macroną „besmegeniu“.
„Besmegenis Galų gaidys negali atsisakyti minties siųsti karius į Ukrainą. Buvo aiškiai pasakyta: jokių NATO pajėgų kaip taikos palaikymo pajėgų. Rusijai tokios „saugumo garantijos“ yra nepriimtinos“, – „X“ rašo D. Medvedevas.
The brainless Gallic rooster can't let go of the idea of sending troops to 'Ukraine.' It's been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won't accept such a "security guarantee."— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025
But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it's king of the coop.
Galų gaidys (angl. Gallic rooster) – Prancūzijos nacionalinis simbolis.
Anksčiau E, Macronas sakė, kad Europa planuoja dislokuoti tam tikrą „atgrasomąją jėgą“ Ukrainoje kaip saugumo garantijų dalį. Jos branduolį sudarys Europos kariai, tačiau ji bus remiama JAV.
Taip pat reguliariai sulojantis Kremliaus ruporas nepraleido progos pasišaipyti iš Prancūzijos prezidento.
„Užkimęs, apgailėtinas paukštis toliau gieda, norėdamas įrodyti, kad jis yra vištidės karalius“, – rašė D. Medvedevas.
Apie 10 šalių yra pasiruošusios siųsti pajėgas į Ukrainą
Sąjungininkai ruošia Ukrainai skirtų saugumo garantijų paketą. Kaip skelbia „Bloomberg“, jis galėtų apimti ir Europos karių dislokavimą.
Anot leidinio, antradienį vykusio Europos pareigūnų susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta planui siųsti britų ir prancūzų karius į Ukrainą kaip taikos susitarimo dalį.
Šaltinių teigimu, kalbama apie karinio personalo skaičių, dislokacijos vietas. Apie 10 šalių būtų pasirengusios siųsti pajėgas į Ukrainą.
Vis dėlto, bet kokios JAV paramos pobūdis lieka neaiškus.
„Kalbant apie saugumą, jie yra pasirengę siųsti žmones į vietą“, – „Fox News“ sakė Donaldas Trumpas.
„Mes esame pasirengę jiems padėti, ypač – tikriausiai galėtumėte kalbėti apie oro transportą, nes niekas neturi tokių dalykų, kokius turime mes, jie tikrai neturi. Bet nemanau, kad tai bus problema“, – sakė jis.
Medvedevas garsėja savo išstojimais
Dmitrijus Medvedevas yra Rusijos politikas ir teisininkas, 2008-2012 m. ėjęs šalies prezidento pareigas. 2012-2020 m. jis buvo šalies premjeras, o vėliau tapo Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotoju.
D. Medvedevas nuolat svaidosi panašiais pasisakymais. Kartą pats JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino D. Medvedevą atsargiau rinkti žodžius.
Jis garsėja itin radikaliais pareiškimais bei palaiko agresyvią Kremliaus politiką prieš Ukrainą ir Vakarus, sakydamas, jog „neįmanoma mūsų parklupdyti. Ir kuo greičiau mūsų priešininkas tai supras, tuo bus geriau“.
