Šaltiniai: apie 10 šalių yra pasiruošusios siųsti pajėgas į Ukrainą

Anot leidinio, antradienį vykusio Europos pareigūnų susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta planui siųsti britų ir prancūzų karius į Ukrainą kaip taikos susitarimo dalį.
Šaltinių teigimu, kalbama apie karinio personalo skaičių, dislokacijos vietas. Apie 10 šalių būtų pasirengusios siųsti pajėgas į Ukrainą.
Vis dėlto, bet kokios JAV paramos pobūdis lieka neaiškus.
„Kalbant apie saugumą, jie yra pasirengę siųsti žmones į vietą“, – „Fox News“ sakė Donaldas Trumpas.
„Mes esame pasirengę jiems padėti, ypač – tikriausiai galėtumėte kalbėti apie oro transportą, nes niekas neturi tokių dalykų, kokius turime mes, jie tikrai neturi. Bet nemanau, kad tai bus problema“, – sakė jis.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt vėliau žurnalistams nurodė, kad D. Trumpas supranta, jog garantijos yra „itin svarbios siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką“.
„Jis nurodė savo nacionalinio saugumo komandai koordinuoti veiksmus su mūsų draugais Europoje, taip pat toliau bendradarbiauti ir aptarti šiuos klausimus su Ukraina ir Rusija“, – sakė ji.
Anot K. Leavitt, nors D. Trumpas atmetė galimybę siųsti į regioną JAV karius, Vašingtonas „tikrai gali padėti koordinuoti veiksmus ir galbūt suteikti kitų saugumo garantijų“.
Vašingtone susitiko aukščiausio rango JAV ir Europos karininkai deryboms dėl Ukrainos
Vašingtone antradienį susitiko aukščiausio rango JAV ir Europos karininkai, kad aptartų galimo taikos susitarimo Ukrainoje mechanizmą.
Susitikimas vyko, JAV prezidentui Donaldui Trumpui atmetus galimybę siųsti amerikiečių karius paremti susitarimą, pareiškus, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore.
Siekdamas užbaigti karą, D. Trumpas pirmadienį į Baltuosius rūmus pakvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelensky ir Europos lyderius, praėjus trims dienoms po D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Tačiau nors D. Trumpas teigė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu ir pritarti kai kurioms Vakarų šalių teikiamoms saugumo garantijoms Ukrainai, Kyjivas ir Vakarų sostinės į šiuos pažadus reagavo labai atsargiai, o daugelis detalių tebėra neaiškios.
V. Putinas pasiūlė surengti susitikimą su V. Zelenskiu Maskvoje, teigė trys šaltiniai, informuoti apie JAV prezidento ir V. Putino pokalbį telefonu.
Vienas šaltinis teigė, kad V. Zelenskis iš karto atsisakė susitikti jo šalies užkariautojo sostinėje.
Vis dėlto JAV prezidentas, atskirai susitikęs su V. Putinu ir V. Zelenskiu, pareiškė esąs atsargiai optimistiškai nusiteikęs dėl šio proceso.
„Dabar pamaniau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs, tiesiog pasižiūrėti“, – antradienį konservatyviam radijo laidos vedėjui Markui Levinui sakė Trumpas.
„Pamatysime, kaip jiems seksis“, – pridūrė.
Vakarų lyderiams siekiant susitarimo, aukščiausio rango JAV karininkas generolas Danas Caine'as (Danas Keinas) susitiko su Europos karininkais, kad aptartų „geriausius galimus Ukrainos taikos susitarimo variantus“, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV gynybos pareigūnas.
Jų pokalbiai vyko prieš trečiadienį vyksiantį virtualų 32 NATO valstybių narių karinių vadų susitikimą.
Trumpas, ilgą laiką griežtai kritikavęs milijardus dolerių JAV paramą Ukrainai nuo 2022-aisiais prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos, anksčiau pareiškė, kad Europos šalys yra pasirengusios siųsti karius į Ukrainą, kad būtų užtikrintas bet koks susitarimas.
„Prancūzija ir Vokietija, kelios iš jų, JK (Jungtinė Karalystė), nori turėti karius vietoje“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Mes esame pasirengę jiems padėti, tikriausiai ypač ore", – teigė jis.
Paklaustas, kokias garantijas D. Trumpas turi, kad JAV kariai nebus siunčiami, jis atsakė: „Na, turite mano garantiją, o aš esu prezidentas.“
