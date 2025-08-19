„Bloomberg“: po derybų Baltuosiuose rūmuose Trumpo skambučio sulaukė ne tik Putinas

Anot agentūros, skambutis buvo inicijuotas po diskusijų tarp D. Trumpo ir Europos lyderių, susirinkusių Baltuosiuose rūmuose aptarti būdų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
Pasak šaltinių, tam tikru momentu jie paprašė D. Trumpo panaudoti savo įtaką V. Orbanui, kad šis nebeprieštarautų Ukrainos narystei ES.
Ukraina siekia prisijungti prie politinio ir ekonominio bloko, tai būtų dalis saugumo garantijų paketo, skirto užkirsti kelią Rusijai užgrobti papildomų teritorijų, jei bus pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų daugiau nei trejus metus trunkantį rusų pradėtą karą.
Vengrija nori surengti Putino ir Zelenskio derybas
Pokalbio su D. Trumpu metu Vengrija taip pat išreiškė susidomėjimą surengti Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir V. Zelenskio derybas.
Po pirmadienio diskusijų D. Trumpas paskelbė, kad siekia surengti Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimą, po kurio vyktų trišalis susitikimas, kuriame taip pat dalyvautų jis pats.
„Bloomberg“ nenurodo asmenų, kurie papasakojo apie D. Trumpo ir V. Orbano pokalbį. Anot agentūros, jie paprašė neskelbti jų vardų.
Orbanas – artimas Trumpo sąjungininkas
V. Orbanas, artimas D. Trumpo sąjungininkas, yra plačiai laikomas įkvėpimo šaltiniu JAV prezidento „Make America Great Again“ judėjimui ir dešiniesiems populistams visame pasaulyje.
Jis yra nuolatinė ES rakštis, vedanti savo šalį autoritarizmo link. Vengrija nuosekliai teikia Rusijai diplomatinę paramą ir apsaugą nuo ES sankcijų, tuo pačiu trukdydama teikti pagalbą Ukrainai.
Skambutis įvyko po valandų trukusių diskusijų tarp D. Trumpo, V. Zelenskio ir pusės tuzino Europos lyderių, kurie skubiai atvyko į Vašingtoną, kad palaikytų Ukrainos lyderį ir pasisakytų už vieningą požiūrį siekiant taikos Ukrainoje.
Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento susitikimo su V. Putinu Aliaskoje.
Skambino ir Putinui, ir Orbanui
Būtent po šių derybų D. Trumpas atliko du atskirus skambučius. Vienas buvo V. Putinui. Antrasis, apie kurį pranešta dabar pirmą kartą, buvo nukreiptas į V. Orbano telefoną ir įvyko po to, kai ES lyderiai surengė papildomą, neplanuotą susitikimą Ovaliajame kabinete.
V. Orbanas skambučio nepatvirtino, o Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt antradienį atsisakė komentuoti, ar Budapeštas yra svarstomas kaip Putino ir Zelenskyjaus susitikimo vieta. Tuo tarpu „Politico“ praneša, kad Baltieji rūmai taikos derybas tarp Rusijos ir Ukrainos lyderių planuoja surengti Budapešte.
Orbanas neketina keisti savo pozicijos
Antradienį V. Orbanas „Facebook“ paskelbė pranešimą, kuriame nurodė, kad išgirdo prašymą dėl narystės ES, bet neketina keisti savo pozicijos.
„Ukrainos narystė Europos Sąjungoje nesuteikia jokių saugumo garantijų, – rašė jis. – Todėl narystės susiejimas su saugumo garantijomis yra nereikalingas ir pavojingas.“
