Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Bloomberg“: po derybų Baltuosiuose rūmuose Trumpo skambučio sulaukė ne tik Putinas

2025-08-19 22:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 22:57

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais paskambino Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui, kad išsiaiškintų, kodėl jis blokuoja Ukrainos derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES), praneša „Bloomberg“, remdamasis šaltiniais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais paskambino Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui, kad išsiaiškintų, kodėl jis blokuoja Ukrainos derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES), praneša „Bloomberg“, remdamasis šaltiniais.

REKLAMA
0

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Anot agentūros, skambutis buvo inicijuotas po diskusijų tarp D. Trumpo ir Europos lyderių, susirinkusių Baltuosiuose rūmuose aptarti būdų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak šaltinių, tam tikru momentu jie paprašė D. Trumpo panaudoti savo įtaką V. Orbanui, kad šis nebeprieštarautų Ukrainos narystei ES.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina siekia prisijungti prie politinio ir ekonominio bloko, tai būtų dalis saugumo garantijų paketo, skirto užkirsti kelią Rusijai užgrobti papildomų teritorijų, jei bus pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų daugiau nei trejus metus trunkantį rusų pradėtą karą.

REKLAMA

Vengrija nori surengti Putino ir Zelenskio derybas

Pokalbio su D. Trumpu metu Vengrija taip pat išreiškė susidomėjimą surengti Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir V. Zelenskio derybas.

Po pirmadienio diskusijų D. Trumpas paskelbė, kad siekia surengti Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimą, po kurio vyktų trišalis susitikimas, kuriame taip pat dalyvautų jis pats.

REKLAMA
REKLAMA

„Bloomberg“ nenurodo asmenų, kurie papasakojo apie D. Trumpo ir V. Orbano pokalbį. Anot agentūros, jie paprašė neskelbti jų vardų.

Orbanas – artimas Trumpo sąjungininkas

V. Orbanas, artimas D. Trumpo sąjungininkas, yra plačiai laikomas įkvėpimo šaltiniu JAV prezidento „Make America Great Again“ judėjimui ir dešiniesiems populistams visame pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis yra nuolatinė ES rakštis, vedanti savo šalį autoritarizmo link. Vengrija nuosekliai teikia Rusijai diplomatinę paramą ir apsaugą nuo ES sankcijų, tuo pačiu trukdydama teikti pagalbą Ukrainai.

Skambutis įvyko po valandų trukusių diskusijų tarp D. Trumpo, V. Zelenskio ir pusės tuzino Europos lyderių, kurie skubiai atvyko į Vašingtoną, kad palaikytų Ukrainos lyderį ir pasisakytų už vieningą požiūrį siekiant taikos Ukrainoje.

REKLAMA

Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento susitikimo su V. Putinu Aliaskoje.

Skambino ir Putinui, ir Orbanui

Būtent po šių derybų D. Trumpas atliko du atskirus skambučius. Vienas buvo V. Putinui. Antrasis, apie kurį pranešta dabar pirmą kartą, buvo nukreiptas į V. Orbano telefoną ir įvyko po to, kai ES lyderiai surengė papildomą, neplanuotą susitikimą Ovaliajame kabinete.

REKLAMA

V. Orbanas skambučio nepatvirtino, o Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt antradienį atsisakė komentuoti, ar Budapeštas yra svarstomas kaip Putino ir Zelenskyjaus susitikimo vieta. Tuo tarpu „Politico“ praneša, kad Baltieji rūmai taikos derybas tarp Rusijos ir Ukrainos lyderių planuoja surengti Budapešte.

Orbanas neketina keisti savo pozicijos

Antradienį V. Orbanas „Facebook“ paskelbė pranešimą, kuriame nurodė, kad išgirdo prašymą dėl narystės ES, bet neketina keisti savo pozicijos.

„Ukrainos narystė Europos Sąjungoje nesuteikia jokių saugumo garantijų, – rašė jis. – Todėl narystės susiejimas su saugumo garantijomis yra nereikalingas ir pavojingas.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas BNS Foto
„Politico“ išsiaiškino, kur Trumpas nori susitikti su Zelenskiu ir Putinu (2)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
„Ačiū, pone prezidente“: Zelenskis Baltuosiuose rūmuose pasirinko nerizikuoti (1)
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Akys krypo į nekasdienę Volodymyro Zelenskio aprangą: vieno dalyko atsisakė (5)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paragino Putiną būti „realistu“ dėl teritorinių reikalavimų – „Axios“ (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų