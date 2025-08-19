Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas tiki derybų sėkme: „Zelenskis ir Putinas sutaria geriau nei maniau“

2025-08-19 18:24
2025-08-19 18:24

JAV prezidentas Donaldas Trumpas „Fox News“ laidoje pareiškė, kad Kyjivas turi parodyti lankstumą taikos derybose su Maskva. Taip pat D. Trumpas išreiškė viltį, kad Ukrainos ir Rusijos lyderiai susitars tarpusavy bei pareiškė, kad „viskas tarp jų yra gerai“.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
33

JAV prezidentas Donaldas Trumpas „Fox News“ laidoje pareiškė, kad Kyjivas turi parodyti lankstumą taikos derybose su Maskva. Taip pat D. Trumpas išreiškė viltį, kad Ukrainos ir Rusijos lyderiai susitars tarpusavy bei pareiškė, kad „viskas tarp jų yra gerai“.

JAV lyderis pareiškė, kad neplanuoja dalyvauti pirmame galimame Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikime. Tačiau tuo pačiu jis išreiškė viltį, kad Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas sugebės susitarti.

„Manau, kad Putinas ir Zelenskis sutaria tarpusavyje šiek tiek geriau, nei maniau. Manau, kad viskas tarp jų gerai. Nesakyčiau, kad jie kada nors taps geriausiais draugais, bet viskas tarp jų yra gerai“, – sakė D. Trumpas.

Tuo pačiu jis pareiškė, kad Ukraina neturėtų tikėtis susigrąžinti Krymo, nes tai „neįmanoma“.

„Zelenskis turi parodyti lankstumą“, – sakė D. Trumpas apie būsimas derybas.

JAV prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad „Putinas elgsis gerai“, kitaip „situacija bus sudėtinga“.

Ukrainos stojimas į NATO rusams visada buvo tabu

Be to, JAV prezidentas pareiškė, kad Ukrainos įstojimas į NATO „visada buvo tabu rusams, dar gerokai prieš V. Putiną“.

Kalbėdamas apie pokarines saugumo garantijas Ukrainai, D. Trumpas pažymėjo, kad Prancūzija, Vokietija ir Didžioji Britanija nori dislokuoti karius Ukrainoje. Pasak jo, JAV gali padėti Europai dislokuoti karines pajėgas Ukrainoje, teikti oro paramą, bet amerikiečių karių Ukrainoje nebus.

