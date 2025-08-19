Trumpas tiki derybų sėkme: „Zelenskis ir Putinas sutaria geriau nei maniau“

Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Prasideda Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. Telegram)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV lyderis pareiškė, kad neplanuoja dalyvauti pirmame galimame Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikime. Tačiau tuo pačiu jis išreiškė viltį, kad Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas sugebės susitarti.
„Manau, kad Putinas ir Zelenskis sutaria tarpusavyje šiek tiek geriau, nei maniau. Manau, kad viskas tarp jų gerai. Nesakyčiau, kad jie kada nors taps geriausiais draugais, bet viskas tarp jų yra gerai“, – sakė D. Trumpas.
Tuo pačiu jis pareiškė, kad Ukraina neturėtų tikėtis susigrąžinti Krymo, nes tai „neįmanoma“.
„Zelenskis turi parodyti lankstumą“, – sakė D. Trumpas apie būsimas derybas.
JAV prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad „Putinas elgsis gerai“, kitaip „situacija bus sudėtinga“.
Ukrainos stojimas į NATO rusams visada buvo tabu
Be to, JAV prezidentas pareiškė, kad Ukrainos įstojimas į NATO „visada buvo tabu rusams, dar gerokai prieš V. Putiną“.
Kalbėdamas apie pokarines saugumo garantijas Ukrainai, D. Trumpas pažymėjo, kad Prancūzija, Vokietija ir Didžioji Britanija nori dislokuoti karius Ukrainoje. Pasak jo, JAV gali padėti Europai dislokuoti karines pajėgas Ukrainoje, teikti oro paramą, bet amerikiečių karių Ukrainoje nebus.
Šaltinis:
tv3.lt
