  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: Ukraina gaus „daug žemės“ ir galiausiai susigrąžins savo gyvenimą

2025-08-19 16:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 16:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį „Fox News“ televizijai pareiškė, kad Ukraina „gaus daug žemės“, praneša „RBC-Ukraina“.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Pasak jo, Ukraina galiausiai „atsigaus“, liausis žmonių mirtys ir šalis „gaus daug žemės“.

Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija yra „galinga karinė valstybė“, didesnė už Ukrainą, ir „tai nėra karas, kurį reikėjo pradėti“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negali eiti prieš šalį, kuri dešimt kartų didesnė už tave... Dabar jie kalba apie Donbasą, bet Donbasas, kaip žinote, 79 proc. priklauso Rusijai ir yra jos kontroliuojamas. Jie tai supranta“, – sakė D. Trumpas.

Anksčiau D. Trumpas spėjo, kad taikos susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos gali pareikalauti „tam tikro teritorijų mainų“.

Tuo pačiu jis sakė, kad Ukraina susigrąžins dalį savo teritorijų.

Teritorijų klausimas

Anksčiau Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pareiškė, kad Rusija tariamai sutiko daryti nuolaidas Ukrainai dėl penkių regionų. Tačiau jo žodžiuose nebuvo konkrečių detalių, o nuo žurnalistų klausimų jis išsisukinėjo.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugpjūčio 17 d. Briuselyje pabrėžė, kad bet kokie teritoriniai klausimai turi būti aptariami tik trijų šalių vadovų susitikime. Kol kas Maskva nerodo jokių pasirengimo tokio formato deryboms ženklų.

Žiniasklaidos duomenimis, Vladimiras Putinas kreipėsi į JAV su prašymu laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas pripažinti Rusijos dalimi.

Be to, jis tariamai pasiūlė įšaldyti frontą Zaporižios ir Chersono srityse mainais už karo veiksmų nutraukimą ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų išvedimą iš Donbaso, taip pat raštu pateiktas garantijas, kad Rusija nepuls Ukrainos ar Europos.

