Putinas į susitikimą su Trumpu pasiėmė savo „išmatų lagaminą“: štai kam jo reikia

Keistų įvykių grandinėje Vladimiras Putinas, kaip teigiama, į istorinį susitikimą su JAV lyderiu atsivežė savo garsųjį „išmatų lagaminą“.
Ilgai lauktas abiejų prezidentų susitikimas penktadienį (rugpjūčio 15 d.) Aliaskoje įeis į istoriją, rašoma unilad.com.
Putinas paskutinį kartą buvo susitikęs su JAV prezidentu 2019 m., kai Trumpas dar ėjo pirmąją kadenciją. Nuo tada įvyko labai daug pokyčių, o didžiausias – Rusijos pradėta Ukrainos okupacija ir tebesitęsiantis karas, kuriam Trumpas jau seniai prieštarauja.
Šįkart JAV lyderis susitiko su Rusijos prezidentu aptarti detalių dėl taikos skelbimo, tačiau, nepaisant to, kad pokalbis truko apie tris valandas, jie išsiskyrė nesusitarę.
Putino „išmatų lagaminas“
Vis dėlto labiausiai nustebino detalė, kad Putino asmens sargybiniai buvo pastebėti į Aliaskos viršūnių susitikimą vežantys Rusijos lyderio liūdnai pagarsėjusį „išmatų lagaminą“.
Tai nėra pirmas kartas, kai Kremliaus pareigūnams tenka ši užduotis. Prancūzijos žurnalas „Paris Match“ dar 2017 m. atskleidė šią praktiką, o 2022 m. tiriamosios žurnalistikos atstovai pateikė daugiau detalių.
Teigiama, kad vienas iš Putino aplinkos žmonių yra įpareigotas „surinkti jo išmatas ir nugabenti jas į Maskvą“, nes manoma, jog išmatos ir šlapimas gali suteikti svarbios informacijos apie sveikatą.
Agentai esą privalo Putino kūno skysčius sudėti į specialius maišelius, o tada – į lagaminą, kai jis keliauja užsienyje, „kad neliktų jokių pėdsakų“.
Kaip rašo „The Express US“, Rusijos prezidento Federalinės apsaugos tarnybos (FPS) nariai yra atsakingi už jo išmatų surinkimą kaip dalį itin griežtų saugumo priemonių.
Manoma, kad taip siekiama užkirsti kelią užsienio valstybėms paimti mėginius, galinčius atskleisti informaciją apie jo sveikatos būklę. Gandai apie 72-ejų metų Putino sveikatą pastaraisiais metais tik plito.
Buvusi BBC žurnalistė Farida Rustamova teigė, kad apie šią praktiką sužinojo dar tuomet, kai Putinas lankėsi Vienoje. Pasak jos, Rusijos lyderis turėjo savo nešiojamą tualetą. Ji atskleidė, kad prezidentas, galima sakyti, saugo savo išmatas nuo pat 1999 m., kai pradėjo eiti pareigas.
Spėliones apie Putino sveikatą dar labiau paskatino vieši jo pasirodymai. 2022 m. Kremlius buvo priverstas paneigti teiginius, kad prezidentas susižalojo nukritęs nuo laiptų, taip pat atmesti gandus apie tariamą širdies sustojimą jo rezidencijoje.
Be to, per spaudos konferenciją Kazachstane Putinas nustebino stebėtojus trūkčiojančiomis kojomis – kai kurie medikai tai įvertino kaip galimus neurologinės ligos, pavyzdžiui, Parkinsono, požymius.
Visus šiuos gandus Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas anksčiau atmetė kaip „netikras naujienas“, kurios „Kremliui kelia tik šypseną“.
