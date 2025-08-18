Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę

Kol kas Europos diplomatai nesutaria dėl galimos trišalio viršūnių susitikimo vietos.
Europos diplomatai iš amerikiečių kolegų gavo prašymą būti pasirengusiems trijų šalių susitikimui tarp JAV prezidento D. Trumpo, Ukrainos prezidento V. Zelenskio ir Rusijos vadovo V. Putino, kuris gali įvykti šios savaitės pabaigoje, praneša „Sky News“.
Pažymima, kad kol kas Europos diplomatai nesutaria dėl galimos trišalio susitikimo vietos. Žurnalistai pabrėžia, kad šiandien Vašingtone vykstančio JAV, Ukrainos ir Europos šalių lyderių susitikimo rezultatai gali turėti įtakos būsimam viršūnių susitikimui, rašo „Unian“.
Susitikimas gali įvykti Europoje
Pasak leidinio, JAV ir Europos Sąjungos šalys sutarė, jog, jei nebus pokyčių, D. Trumpo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti Europoje.
Žurnalistai priduria, kad praėjusį savaitgalį Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni per „norinčiųjų koalicijos“ vaizdo konferenciją pasiūlė Romą kaip galimą trišalio viršūnių susitikimo vietą.
Tuo tarpu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atkakliai ragino susitikimą rengti Ženevoje.
Be to, Italijos ir Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos teigia esančios pasirengusios priimti derybas tarp D. Trumpo, V. Zelenskio ir V. Putino. Tuo pat metu ES diplomatai svarsto ir kitas vietas, tarp jų – Budapeštą bei Helsinkį.
