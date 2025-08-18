Prieš susitikimą JAV – kruvinas rusų smūgis Ukrainai, sureagavo Zelenskis: Maskva turi išgirsti „stop“

„Jie žino, kad šiandien Vašingtone vyksta susitikimas dėl karo nutraukimo“, – sako V. Zelenskis.
Rusija smogė Ukrainai
Pirmadienį Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priima V. Zelenskį ir Europos lyderius.
„Visi nori deramos taikos ir tikros saugumo. Ir būtent šiuo metu rusai smogia Charkivui, Zaporižiai, Sumų srityje, Odesai, gyvenamiesiems namams, mūsų civilinei infrastruktūrai.
Tai sąmoningas rusų žmonių, vaikų žudymas. Dėl dronų smūgių Charkivui šiuo metu žinoma apie septynis žuvusius, jauniausia mergaitė – pusantrų metų, ir dešimtys sužeistų, tarp kurių yra ir vaikų.
Zaporižioje dėl raketų smūgių miestui žinoma apie 20 sužeistų ir tris žuvusius žmones. Reiškiu užuojautą visoms žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems.
Buvo ir sąmoningas Rusijos smūgis energetikos objektui Odesoje, priklausančiam Azerbaidžano bendrovei. Tai smūgis mūsų santykiams ir energetinei nepriklausomybei.
Rusijos karinė mašina nepaisydama nieko toliau naikina gyvybes. Putinas demonstratyviai žudys, kad ir toliau spaustų Ukrainą, Europą ir sumenkintų diplomatines pastangas.
Būtent todėl mes taip laukiame pagalbos, kad būtų nutrauktas žudymas. Būtent todėl reikalingos patikimos saugumo garantijos. Būtent todėl Rusija neturi gauti jokios naudos iš šio karo. Karas turi būti baigtas. Ir būtent Maskva turi išgirsti „stop“, – sako V. Zelenskis.
Rusijos pajėgoms pirmadienio rytą apšaudžius Zaporižią, sužeistųjų skaičius išaugo iki 17. Rusų okupaciniai daliniai ryte į Zaporižią paleido dvi raketas. Žinoma, kad sprogimo banga ir raketų nuolaužos apgadino gyvenamuosius namus, įmonių pastatus bei iš dalies sugriovė autobusų stotelių kompleksą.
Per Rusijos dronų smūgį Charkive žuvo mažiausiai trys žmonės ir 17 buvo sužeisti. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas. Tarp žuvusiųjų yra pusantrų metukų mergaitė, kurios kūnas ištrauktas iš griuvėsių.
