Atvirajame Lietuvos irklavimo čempionate – rinktinės lyderių ir olimpinio čempiono triumfas

Šiemet jame be lietuvių dar varžėsi ir svečiai iš net 7 užsienio valstybių – Sakartvelo, Uzbekistano, Švedijos, Graikijos, Izraelio, Ukrainos ir Latvijos.
Itin galingą sudėtį į Trakus atisvežė graikai – vyrų komandą sudarė 2021 m. Tokijo olimpinių žaidynių čempionas Stefanos Ntouskos bei 2024 m. Paryžiuje olimpinę bronzą kartu laimėję lengvasvoriai Petros Gkaidatzis ir Antonios Papakonstantinou.
Vyrų vienviečių valčių klasės (M1x) galutinėje rikiuotėje tarp šio ketverto įsiterpė pasaulio čempionatui besiruošiantis Giedrius Bieliauskas. A finale Lietuvos olimpietis nuotolį įveikė per 6:56,60 min. ir finišavo trečias bei pasipuošė bronzos medaliu. Auksą iškovojo S. Ntouskos (6:49,45 min.), sidabrą – P. Gkaidatzis (6:53,58 min.).
„Ne kasdien Trakuose išvysime olimpinį čempioną, – išskyrė G. Bieliauskas. – Šis Lietuvos čempionatas tikrai buvo ne eilinis, nes visi trys graikai, su kuriais teko kovoti, yra olimpiniai prizininkai, stiprūs pasauliniame irklavime. Tokia konkurencija labai naudinga, ypač ruošiantis pasaulio čempionatui.“
Moterų įskaitoje (W1x) triumfavo Viktorija Senkutė. 2024-ųjų Paryžiaus olimpinio bronzos medalio laimėtoja A finale užfiksavo 7:20,62 min. laiką ir ne tik pasipuošė auksu, bet ir pagerino Galvės ežero trasos rekordą moterų vienviečių valčių klasėje.
„Trasos rekordas pavyko savaime. Būčiau žinojusi, kokiu greičiu irkluoju, trasos viduryje būčiau daugiau paspaudusi ir galbūt būčiau dar ir Lietuvos rekordą pagerinusi, iki kurio nedaug trūko. Bet kai irkluoji, niekada laiko nesivaikai, bandai išpildyti techninius elementus“, – pabrėžė V. Senkutė.
Už savo nugaros Viktorija paliko daugkartinę pasaulio ir Europos jaunių čempionatų medalininkę Christiną Bourmpou (7:27,56 min.) ir praėjusią vasarą Paryžiuje bronza pasipuošusią lengvasvorę Dimitrą Kontou (7:31,60 min.).
Pastarosios porininkė Paryžiuje Zoi Fitsiou kartu su jaunių varžybose tituluota Evangelia Anastasiadou triumfavo moterų porinių dviviečių valčių klasėje (W2x). Jų laikas – 6:58,99 min. Antrą vietą iškovojo uzbekės Malika Tagmatova ir Anna Prakaten (7:04,95 min.), bronzą – lietuvių duetas Gabija Stankevičiūtė ir Saulė Kryževičiūtė (7:07,75 min.).
Vyrų porinių dviviečių (M2x) titulas liko Lietuvoje. A finale greičiausi buvo Povilas Stankūnas ir Mantas Juškevičius (6:25,12 min.), atkaklioje kovoje aplenkę svečius iš Švedijos Eriką Kallstromą ir Samuelį Oskarssoną (6:25,51 min.). Bronzą iškovojo Domantas Riauba ir Jonas Šaparavičius (6:40,85 min.).
Aukso medalių komplektus laimėjo ir Lietuvos moterų bei vyrų pavienių dviviečių valčių įgulos. Broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai (6:28,11 min.) triumfavo tarp vyrų (M2-), užtikrintai aplenkę tiek uzbekus Fazliddiną Kamirovą ir Dilshodą Xudoyberdiyevą (6:34,41 min.), tiek švedus Joną Richterį ir Hugo Khilą Nerudą (6:36,91 min.). Tarp moterų (W2-) greičiausios buvo Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė (8:37,28 min.), nepalikusios vilčių seserims švedėms Samanthai ir Gabrielai Tamarai Morton (8:37,28 min.), o bronzą iškovojo prieš savaitę pasaulio U19 čempionate Trakuose žibėjusios Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė (8:37,28 min.).
Moterų porinių keturviečių klasėje (W4x) auksu pasipuošė į vieną valtį susėdusios graikės, o moterų pavienių keturviečių klasėje (W4-) K. Kralikaitės, U. Juzėnaitės ir seserų Morton ketvertukas. Tarp vyrų greičiausiu porinių irklų (M4x) kvartetu tapo Geraldas Gavrilovas, Dovydas Nemeravičius, Rokas Jakubauskas ir Justas Kuskevičius, o pavienių (M4-) – birželio pabaigoje bronzą iš pasaulio taurės parvežę broliai Dovydas, Domantas ir Povilas Stankūnai su M. Juškevičiumi.
Lengvasvorių įskaitoje čempionais ir čempionėmis tapo uzbekas Shakhzodas Nurmatovas (LM1x), kartvelai Giorgi Kanteladze ir Davitas Laskareishvilli (LM2x), Eglė Maižvilaitė (LW1x) ir Eglės bei Ugnės Lukaševičiūtės duetas (LW2x).
Pirmenybes sekmadienį vainikavo vyrų aštuonviečių valčių su vairininku (M8+) A finalas, kuriame triumfavo jungtinė lietuvių įgula, po įnirtingos kovos finiše pranokę jungtinę uzbekų ir švedų komandą.
Penktadienį atvirajame Lietuvos irklavimo čempionate medalius išsidalino jaunučiai iki 17 metų, o šeštadienį – meistrai.
Lietuvos klasikinio irklavimo atstovų rugsėjį laukia svarbūs tarptautiniai startai – jauniai startuos „Baltic Cup“ regatoje, vyks Europos U23 čempionatas, o Šanchajuje (Kinijoje) organizuojamos planetos pirmenybės. Ir nors svarbiausias metų startas šiemet neįprastai vėlai, rinktinės lyderiams toks tvarkaraštis didelių problemų nekelia.
„Sezonas tikrai neprailgo, labai greitai prabėgo, nes žinodami grafiką pradėjome vėliau sportuoti, kad išvengtume pervargimo per anksti. Nors motyvaciją išlaikyti gana sunku, bet tikrai įmanoma, nes kartu su komanda siekiame didelių tikslų ir tas vienas kito palaikymas padeda“, – pasakojo V. Senkutė.
„Pasiruošimas vyksta sklandžiai, artėjant pasaulio čempionatui vis labiau intensyvėja bendra treniruočių apimtis. Oro sąlygos Lietuvoje šiais metais mūsų nedžiugina, orai komplikuoti, vėsūs, norėtųsi daugiau šilumos, kadangi Šanchajuje oro sąlygos mums nebus įprastos“, – pasiruošimą vertino G. Bieliauskas.
Kinijoje geriausi Lietuvos irkluotojai varžysis rugsėjo 21-28 dienomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!