„Baskonia“ sustiprino NBA čempionas

28 metų vidurio puolėjas iš Gvinėjos su Ispanijos klubu sudarė dvejų metų kontraktą.
M. Diakite po studijų JAV keturis sezonus rungtyniavo NBA.
2020–2021 m. jis debiutavo Milvokio „Bucks“ ekipoje ir jau pirmajame sezone tapo NBA čempionu. Vėliau jis dar vilkėjo keturių skirtingų lygos komandų marškinėlius, o praėjusį sezoną praleido G lygoje.
Žaisdamas „Valley Suns“ gretose, M. Diakite vidutiniškai rinko 13,6 taško, atkovojo 8,4 kamuolio ir atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!