Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Baskonia“ sustiprino NBA čempionas

2025-08-18 12:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 12:04

Vitorijos „Baskonia“ oficialiai paskelbė pasirašiusi sutartį su buvusiu NBA žaidėju Mamadi Diakite.

Mamadi Diakite | FIBA nuotr.

Vitorijos „Baskonia“ oficialiai paskelbė pasirašiusi sutartį su buvusiu NBA žaidėju Mamadi Diakite.

REKLAMA
0

28 metų vidurio puolėjas iš Gvinėjos su Ispanijos klubu sudarė dvejų metų kontraktą.

M. Diakite po studijų JAV keturis sezonus rungtyniavo NBA.

2020–2021 m. jis debiutavo Milvokio „Bucks“ ekipoje ir jau pirmajame sezone tapo NBA čempionu. Vėliau jis dar vilkėjo keturių skirtingų lygos komandų marškinėlius, o praėjusį sezoną praleido G lygoje.

Žaisdamas „Valley Suns“ gretose, M. Diakite vidutiniškai rinko 13,6 taško, atkovojo 8,4 kamuolio ir atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų