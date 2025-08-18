Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis po Donaldo Trumpo spaudimo Ukrainai: Rusija privalo užbaigti karą

2025-08-18 12:38 / šaltinis: BNS
2025-08-18 12:38

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš pirmadienį Vašingtone įvyksiantį svarbų susitikimą su JAV lyderiu Donaldu Trumpu sakė, kad nuo Rusijos priklauso jos invazijos užbaigimas.

Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš pirmadienį Vašingtone įvyksiantį svarbų susitikimą su JAV lyderiu Donaldu Trumpu sakė, kad nuo Rusijos priklauso jos invazijos užbaigimas.

2

V. Zelenskio komentaras pasirodė likus kelioms valandoms iki jo ir Europos lyderių susitikimo su D. Trumpu, kuris spaudžia Ukrainą nebesiekti susigrąžinti Krymo ir atsisakyti ambicijų įstoti į NATO.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu aptarti karo Ukrainoje, bet per šį susitikimą nebuvo pasiekta jokio proveržio dėl ugnies nutraukimo.

D. Trumpas, kuris po susitikimo su V. Putinu atsisakė reikalavimo nutraukti ugnį ir vietoje to dabar akcentuoja galutinį taikos susitarimą, vėlai sekmadienį pareiškė, kad V. Zelenskis gali „beveik nedelsdamas, jei tik to nori“, nutraukti karą su Rusija, tačiau negali tikėtis susigrąžinti Rusijos okupuoto Krymo ar prisijungti prie NATO. 

„Prisiminkite, kaip tai prasidėjo. Jis neatgaus Krymo, kuris prieš 12 metų, nepaleidus nė vieno šūvio, buvo aneksuotas prie (tuometinio JAV prezidento Baracko) Obamos, ir NEGALĖS ĮSTOTI Į NATO! Kai kurie dalykai niekada nesikeičia!!!“ – pridūrė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

Vėliau, paskelbęs, kad atskrido į Vašingtoną, V. Zelenskis parašė: „Rusija privalo užbaigti šį karą, kurį pati ir pradėjo.“

„Ukrainiečiai kovoja už savo žemę, savo nepriklausomybę“, – sakė jis ir išreiškė viltį, kad „mūsų bendra jėga su Amerika, su mūsų draugais Europoje privers Rusiją sutikti su tikra taika“.

V. Zelenskis pirmadienį turėtų akis į akį susitikti su D. Trumpu. Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

