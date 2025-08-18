Išanalizavo Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino kūno kalbą: štai ko nepasakė žodžiais

Teigiama, kad Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas „atrodė kaip draugai“, kuomet pasisveikino Aliaskoje, tačiau susitikimo pabaigoje viskas pasikeitė, skelbė nypost.com
Išanalizavo kūno kalbą
Kūno kalbos ekspertė Patti Wood išanalizavo prezidentų susitikimą.
„Trumpas stovėjo atsisukęs į Putiną ir plojo jam“, – „The Post“ sakė kūno kalbos ekspertė Patti Wood, kalbėdama apie momentą, kai 72 metų Putinas pirmą kartą priėjo prie 79 metų Trumpo Jungtinėje Elmendorfo-Ričardsono bazėje.
Plačiai šypsodamasis, D. Trumpas atrodė „pozityvus ir pasitikintis“ prieš jų pirmąjį rankos paspaudimą, kuris, pasak P. Wood, „rodė, kad Trumpas turėjo teigiamų lūkesčių susitikimui.“
Tačiau kai jų rankos susitiko, tarp pasaulio lyderių įsiplieskė „maža kova“: „Kai jie suspaudžia rankas, Trumpas yra apačioje, o Putinas – viršuje... Trumpas patraukė Putino ranką arčiau savęs ir laikė ją prie kūno. Įprastai D. Trumpas patraukia kito žmogaus ranką arčiau savo kūno, taip sakydamas: „Aš laimiu. Aš laimėjau karą.“
Tačiau netrukus V. Putinas įsijungė į žaidimą ir atkartojęs šį gestą.
„Putinas patapšnojo D. Trumpui per kairįjį petį, Trumpas vėl jam patapšnojo – taigi jie vienas kitą „mušinėjo“ rankomis. Vyko nedidelė galios kova“, – sakė P. Wood.
Ilgo rankos paspaudimo pabaigoje, pasak P. Wood, „matyti, kaip jie eina šalia vienas kito ir atrodo kaip draugai.“
Penktadienį kita kūno kalbos ekspertė, dr. Beth Dawson, „The Post“ sakė, kad lyderių neverbaliniai elgesio ženklai pasisveikinimo metu rodė draugišką ir „tikrą ryšį“ tarp jų.
Tačiau po trijų valandų nesėkmingų derybų dėl Maskvos karo Ukrainoje pabaigos, Trumpas buvo mažiau entuziastingas, kai abu lyderiai pasirodė spaudos konferencijoje ir atsisakė atsakyti į klausimus.
„Pirmojo rankos paspaudimo metu Trumpas laikė delną aukštyn, tačiau paskutiniojo – jis naudoja tai, ką aš vadinu „pjaunančiu“ rankos paspaudimu – jo ranka ištiesiama šonu, pirštai nesulenkti, jie aštrūs… Rankos paspaudimas labai trumpas. O Trumpo veido išraiška – nuovargis – jo kūno kalba rodo pavargimą ir nuovargį.
Įprastai vyrai paspausdami ranką atsisuka vienas į kitą, parodydami savo stiprybę, drąsą ir atvirumą. Trumpas stovi šonu, o ne veidu į Putiną, ir tai reiškia jo norą ištrūkti ir pabėgti“, – sakė P. Wood.
Tuo tarpu V. Putinas atsilošė atgal ir atsisveikinimo metu rodėsi „mažo vaiko šypsena“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!