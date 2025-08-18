Lavrovo džemperis su „SSSR“ užrašu sulaukė Rubio dėmesio, sureagavo ir Putinas

Į Aliaską jis atvyko vilkėdamas džemperį su užrašu „SSSR“.
Juokais M. Rubio S. Lavrovui pasakė, kad jam patinka jo marškiniai. Nors susitikime S. Lavrovas jau dėvėjo neutralesnius rūbus, M. Rubio tikriausiai pamatė nuotraukas iš anksčiau, kai S. Lavrovas atvyko į Aliaską.
„Tai užuomina? Jis jums tai padovanos“, – sureagavo V. Putinas.
Kaip pastebi „Zerkalo“, V. Putinas tikriausiai iš karto nesuprato, apie kokį rūbą kalbama, todėl S. Lavrovas greitai paaiškino.
„Imperialistas“, – pasakė V. Putinas M. Rubio, rodydamas į S. Lavrovą.
Rusų žiniasklaida spėliojo, ar tai sumanyta kaip pokštas amerikiečiams, ar kaip grėsmingas signalas kitoms buvusioms Sovietų Sąjungos respublikoms. Bet kokiu atveju rūbai su sovietinės eros užrašais šiuolaikinėje Maskvoje yra madingi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!