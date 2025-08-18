Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovo džemperis su „SSSR“ užrašu sulaukė Rubio dėmesio, sureagavo ir Putinas

2025-08-18 07:27 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-18 07:27

Aliaskoje vykusio Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimo metu, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pakomentavo Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo džemperį.

Lavrovas (nuotr. Telegram)

Aliaskoje vykusio Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimo metu, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pakomentavo Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo džemperį.

4

Į Aliaską jis atvyko vilkėdamas džemperį su užrašu „SSSR“.

Juokais M. Rubio S. Lavrovui pasakė, kad jam patinka jo marškiniai. Nors susitikime S. Lavrovas jau dėvėjo neutralesnius rūbus, M. Rubio tikriausiai pamatė nuotraukas iš anksčiau, kai S. Lavrovas atvyko į Aliaską.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai užuomina? Jis jums tai padovanos“, – sureagavo V. Putinas.

Kaip pastebi „Zerkalo“, V. Putinas tikriausiai iš karto nesuprato, apie kokį rūbą kalbama, todėl S. Lavrovas greitai paaiškino.

„Imperialistas“, – pasakė V. Putinas M. Rubio, rodydamas į S. Lavrovą.

Rusų žiniasklaida spėliojo, ar tai sumanyta kaip pokštas amerikiečiams, ar kaip grėsmingas signalas kitoms buvusioms Sovietų Sąjungos respublikoms. Bet kokiu atveju rūbai su sovietinės eros užrašais šiuolaikinėje Maskvoje yra madingi.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – Lavrovo skambutis Rubio (23)

