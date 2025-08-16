1:0 Putino naudai: pasirodė pirmieji Vakarų vertinimai apie susitikimą Aliaskoje

„Jokio realaus progreso – akivaizdžiai vienas nulis V. Putino naudai. Jokių naujų sankcijų. Ukrainiečiams – nieko. Europai – didelis nusivylimas“, – buvęs diplomatas rašė žinutėje socialiniame tinkle „X“.
Anot jo, D. Trumpas nutiesė V. Putinui raudonąjį kilimą, o mainais negavo nieko. Kaip ir būgštauta, nepasiektos nei paliaubos, nei taika, pridėjo jis.
Penktadienį Aliaskoje įvykęs D. Trumpo ir V. Putino susitikimas baigėsi be jokių pareiškimų apie galimas paliaubas Ukrainoje.
D. Trumpas minėjo, kad susitarta dėl svarbių klausimų, tačiau išsamiau to nekomentavo. V. Putinas taip pat sakė, kad susitikimas gali būti atspirties tašku siekiant išspręsti Ukrainos klausimą.
W. Ischingeris 2001-2006 m. buvo Vokietijos ambasadoriumi JAV. 2008-2022 m. jis pirmininkavo Miuncheno saugumo konferencijai, kasmetiniam saugumo politikos renginiui, kuris Miunchene vyksta nuo 1963 m.
