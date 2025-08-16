Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

1:0 Putino naudai: pasirodė pirmieji Vakarų vertinimai apie susitikimą Aliaskoje

2025-08-16 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 08:55

Buvęs Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas Wolfgangas Ischingeris nusivylęs penktadienį Aliaskoje įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu rezultatu.

0

„Jokio realaus progreso – akivaizdžiai vienas nulis V. Putino naudai. Jokių naujų sankcijų. Ukrainiečiams – nieko. Europai – didelis nusivylimas“, – buvęs diplomatas rašė žinutėje socialiniame tinkle „X“.

Putino ir Trumpo susitikimas
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Anot jo, D. Trumpas nutiesė V. Putinui raudonąjį kilimą, o mainais negavo nieko. Kaip ir būgštauta, nepasiektos nei paliaubos, nei taika, pridėjo jis.

Penktadienį Aliaskoje įvykęs D. Trumpo ir V. Putino susitikimas baigėsi be jokių pareiškimų apie galimas paliaubas Ukrainoje.

D. Trumpas minėjo, kad susitarta dėl svarbių klausimų, tačiau išsamiau to nekomentavo. V. Putinas taip pat sakė, kad susitikimas gali būti atspirties tašku siekiant išspręsti Ukrainos klausimą.

W. Ischingeris 2001-2006 m. buvo Vokietijos ambasadoriumi JAV. 2008-2022 m. jis pirmininkavo Miuncheno saugumo konferencijai, kasmetiniam saugumo politikos renginiui, kuris Miunchene vyksta nuo 1963 m.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Putinas Aliaskoje nuskynė dvi dideles pergales
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Peskovas atsakė, kodėl Putinas ir Trumpas vengė žurnalistų klausimų
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje (12)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo ir Putino pokalbio – ataka prieš Ukrainą: Rusija paleido dešimtis dronų, balistinę raketą (6)

