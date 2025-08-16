Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Įvertino Trumpo kūno kalbą: po pokalbio su Putinu jis staigiai persimainė

2025-08-16 07:51 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-16 07:51

Psichologas ir kūno kalbos ekspertas Peteris Collettas įvertino JAV prezidento Donaldo Trumpo kūno kalbą po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, rašo „Sky news“.

„Palyginus susitikimą ant kilimo tako su tuo, kas vyko spaudos konferencijoje, atrodo, kad tai du visiškai skirtingi pasauliai, bent jau kūno kalbos požiūriu“, – sako jis.

Putino ir Trumpo susitikimas
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvertino Trumpo kūno kalbą

Ant raudonojo kilimo oro bazėje V. Putiną sutikęs D. Trumpas šypsojosi, plojo.

Anot eksperto, susitikimo pradžia buvo labiau susijusi su „draugyste, draugiškumu ir susibūrimu – beveik taip, tarsi Trumpo pagrindinis rūpestis būtų išlaikyti Putiną savo pusėje“.

„Jie savo kūno kalba sukūrė aiškų įspūdį, kad tai du seni draugai, kurie labai džiaugiasi vėl matydami vienas kitą“, – sako P. Collettas.

Tai, anot jo, „skiriasi nuo to, kas paprastai vyksta, kai Trumpas susitinka su kitais valstybių vadovais“.

Tačiau po beveik tris valandas trukusių derybų su V. Putinu surengtoje spaudos konferencijoje JAV prezidento kūno kalba labai pasikeitė.

„Manau, kad buvo daug išsidavimų, daug mažų kūno kalbos ženklų, rodančių, kad jis nebuvo laimingas“, – sako ekspertas

Jis pastebi, kad D. Trumpas nekreipė „daug dėmesio“ į V. Putiną, kai jis kalbėjo.

„Jis iš tikrųjų nenorėjo žiūrėti į Putiną, nes Putinas jam priminė jo nesugebėjimą pasiekti susitarimo tokiomis sąlygomis“, – svarsto ekspertas.

D. Trumpas taip pat buvo suspaudęs lūpas, o tai yra „savikontrolės gestas“, tikėtina, kad jis galvojo apie kažką, ko nedrįso pasakyti.

P. Colletto teigimu, D. Trumpas atrodė „nusivylęs“, bet „gana gerai įtikinėjo save – ir mus – kad ateitis yra perspektyvi ir laukia gerų dalykų“.

„Bet jei skaitote kūno kalbą... matote, kad jo galvoje vyksta kažkas kita, netgi kažkas, ko šiuo metu negalima įvardyti, ir tai yra: „Na, velnias, tai tikrai nesuveikė taip, kaip tikėjausi“, – komentuoja ekspertas.

Trumpas: taikos susitarimas priklauso nuo Zelenskio

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Apie tai jis prakalbo duodamas interviu „Fox News“ po penktadienį Aliaskoje įvykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.

JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.

Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.

„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.

D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.

D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.

„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.

Rusija taip pat pozityviai įvertino susitikimą Aliaskoje. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad įvykusios derybos abiem lyderiams leidžia toliau ieškoti bendrų sprendimų.

Anot jo, spaudos konferencijos metu žurnalistams neleista užduoti klausimų, nes abiejų prezidentų pareiškimai ir taip buvo išsamūs.

