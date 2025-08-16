Trumpas įvertino susitikimą su Putinu

„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.
Putino ir Trumpo susitikimas(36 nuotr.)
Pirmas po susitikimo Aliaskoje kalbėjęs Putinas: situacija Ukrainoje – fundamentali grėsmė mūsų saugumui
Po susitikimo Aliaskoje su JAV prezidentu D. Trumpu pirmas kalbėjęs Rusijos prezidentas V. Putinas spaudos konferencijoje kalbėjo apie praeityje abiejų šalių kartu nugalėtus priešus ir dialogo atkūrimo svarbą. V. Putinas taip pat teigė, kad svarbu užtikrinti taiką Ukrainoje, nes dabartinė situacija šalyje esą yra fundamentali grėsmė Rusijos saugumui.
V. Putinas taip pat išreiškė viltį, kad su D. Trumpu pavyks užmegzti gerus, verslo principais grįstus santykius.
ELTA ir tv3.lt
