  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas vieną svarbią pergalę jau pasiekė – žiniasklaida

2025-08-15 23:36 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 23:36

Komentuodamas vaizdus iš Aliaskos, „Sky News“ korespondentas Maskvoje Ivoras Bennettas pažymi, kad Rusijos prezidentas vieną svarbią pergalę jau pasiekė.

Komentuodamas vaizdus iš Aliaskos, „Sky News“ korespondentas Maskvoje Ivoras Bennettas pažymi, kad Rusijos prezidentas vieną svarbią pergalę jau pasiekė.

3

„Tai yra būtent tas momentas, kurio Vladimiras Putinas taip troško“, – rašo jis.

„Jis buvo sutiktas JAV kaip lygiavertis partneris didžiųjų valstybių susitikime. Raudonas kilimas, rankos paspaudimas, lėktuvų paradas – tik Šiaurės Korėja galėtų taip pasveikinti karo nusikaltimais apkaltintą žmogų“, – pažymi I. Bennettas.

Putino ir Trumpo susitikimas
(31 nuotr.)
(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

„Tai žymi jo izoliacijos nuo Vakarų pabaigą pačiu įspūdingiausiu būdu. Vietoj sankcijų Donaldas Trumpas apdovanojo Rusijos prezidentą lygiaverčiu valstybiniu vizitu. Atstumtasis dabar labiau primena partnerį“, – priduria jis.

JAV sąjungininkams Trumpo šiltas Rusijos prezidento sutikimas nepatiks

Kai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas išlipo iš lėktuvų Aliaskoje, virš jų praskrido bombonešiai B-2 ir naikintuvai F-22, rašo Aliaskoje dirbantis „Sky News“ korespondentas Jamesas Matthewsas.

Jo teigimu, Amerikos sąjungininkų šie vaizdai anaiptol nesužavės.

„Išorinis pasaulis – Ukraina, Europos sąjungininkai – viską stebi ir nori stipraus JAV prezidento. Jie tikrai nori neutralios diskusijų pradžios“, – rašo jis.

„Bet tai, ką jie ten pamatė, tas vaizdas, Donaldo Trumpo parodytas šiltumas ir viskas, ką šis vaizdas pasako apie galios dinamiką santykiuose, nebus gerai priimta žmonių, stebinčių iš Kyjivo ir kitur“, – pažymi J. Matthewsas.

„Jei kas nors manė, kad JAV prezidentas bus griežtas, nubrėš raudonas linijas, bus kietas su Vladimiru Putinu, juos sutrikdys tai, ką ką tik matėme“, – priduria jis.

 

