Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Prieš susitikimą su Trumpu – UFC prezidento žinutė: „McGregoru aš pasitikiu labiau nei Jonesu“

2025-08-15 23:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 23:19

Liepos 4 d. UFC planuoja surengti istorinį Baltųjų rūmų turnyrą, kuriame norą dalyvauti pareiškė ryškiausios šių laikų MMA žvaigždės – Conoras McGregoras bei Jonas Jonesas.

Dana White'as ir Conoras McGregoras | Scanpix nuotr.

Liepos 4 d. UFC planuoja surengti istorinį Baltųjų rūmų turnyrą, kuriame norą dalyvauti pareiškė ryškiausios šių laikų MMA žvaigždės – Conoras McGregoras bei Jonas Jonesas.

REKLAMA
0

„Conoru aš pasitikiu. Jei jis ką nors pažada, tai tą ir padaro, nebent patiria labai sunkią traumą. Dėl Jono aš būčiau kiek skeptiškesnis“, - Jimo Rome‘o šou eteryje kalbėjo UFC prezidentas Dana White‘as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

UFC prezidentas pabrėžė, kad dar gerokai per anksti kalbėti apie tai, kas kausis kitų metų turnyre. D. White‘as prieš tai ruošiasi susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei jo dukra Ivanka.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai prezidentas man paskambino ir paragino surengti šį turnyrą, tai pasakė, kad nori, jog šiame procese dalyvautų Ivanka. Ji su manimi vėliau susisiekė, mes pasikalbėjome apie tam tikras detales, kaip tas turnyras galėtų vykti“, - sakė D. White‘as.

REKLAMA

UFC prezidentas susitikti su D. Trumpu planuoja rugpjūčio 28 d.

„Prezidentui parodysiu, kas jau paruošta. Pažiūrėsime, ar jis tam pritars, ar norės kažką pakeisti. Susitiksime 28-ą šio mėnesio dieną. Aš apie tai, kas kausis Baltųjų rūmų turnyre, pradėsiu galvoti tik kitų metų sausį“, - tikino D. White‘as.

Kaip žinia, J. Jonesas neseniai buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą, bet išgirdęs naujieną apie Baltųjų rūmų turnyrą persigalvojo ir vėl prisijungė prie UFC antidopingo programos. Nėra žinoma, ar J. Jonesas sutiktų dalyvauti dar kokiame nors turnyre, ar jį domina tik liepos 4 d. turnyras.

REKLAMA
REKLAMA

„Jonas vėl turi aktyvaus kovotojo statusą. Galima sakyti, kad jis sugrįžo, tačiau šiuo metu nekalbame apie galimas jo kovas“, - pridėjo D. White‘as.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų