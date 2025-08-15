Prieš susitikimą su Trumpu – UFC prezidento žinutė: „McGregoru aš pasitikiu labiau nei Jonesu“

„Conoru aš pasitikiu. Jei jis ką nors pažada, tai tą ir padaro, nebent patiria labai sunkią traumą. Dėl Jono aš būčiau kiek skeptiškesnis“, - Jimo Rome‘o šou eteryje kalbėjo UFC prezidentas Dana White‘as.
UFC prezidentas pabrėžė, kad dar gerokai per anksti kalbėti apie tai, kas kausis kitų metų turnyre. D. White‘as prieš tai ruošiasi susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei jo dukra Ivanka.
„Kai prezidentas man paskambino ir paragino surengti šį turnyrą, tai pasakė, kad nori, jog šiame procese dalyvautų Ivanka. Ji su manimi vėliau susisiekė, mes pasikalbėjome apie tam tikras detales, kaip tas turnyras galėtų vykti“, - sakė D. White‘as.
UFC prezidentas susitikti su D. Trumpu planuoja rugpjūčio 28 d.
„Prezidentui parodysiu, kas jau paruošta. Pažiūrėsime, ar jis tam pritars, ar norės kažką pakeisti. Susitiksime 28-ą šio mėnesio dieną. Aš apie tai, kas kausis Baltųjų rūmų turnyre, pradėsiu galvoti tik kitų metų sausį“, - tikino D. White‘as.
Kaip žinia, J. Jonesas neseniai buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą, bet išgirdęs naujieną apie Baltųjų rūmų turnyrą persigalvojo ir vėl prisijungė prie UFC antidopingo programos. Nėra žinoma, ar J. Jonesas sutiktų dalyvauti dar kokiame nors turnyre, ar jį domina tik liepos 4 d. turnyras.
„Jonas vėl turi aktyvaus kovotojo statusą. Galima sakyti, kad jis sugrįžo, tačiau šiuo metu nekalbame apie galimas jo kovas“, - pridėjo D. White‘as.
