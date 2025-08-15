„UFC 319“ Čikagoje: Dricus Du Plessis ir Chamzatas Čimajevas stojo į intensyvią akistatą, Dana White'ui teko skirti kovotojus

Likus vos kelioms dienoms iki kovos, D. Du Plessis ir Ch. Čimajevas, atrodo, buvo pasiruošę vienas kitą sudrąskyti.
Ketvirtadienį jie susitiko akis į akį, o UFC generalinis direktorius Dana White’as darė viską, kad pagrindinė kova neprasidėtų anksčiau. Nors stumdymosi ar grumtynių nebuvo, D. Du Plessis ir Ch. Čimajevas po „UFC 319“ spaudos konferencijos įsmeigė žvilgsnius vienas į kitą
Kai D. White’as galiausiai stojo tarp jų, D. Du Plessis ir toliau spoksojo į varžovą, o šis atrodė mėgavosi minios dėmesiu bei prieš išeidamas iš scenos kelis kartus sušuko „Allahu Akbar“ („Dievas yra didis“).
Čikagos publika akivaizdžiai palaikė Ch. Čimajevą – arena sprogdavo nuo ovacijų kaskart, kai jis gaudavo žodį, o D. Du Plessis buvo nuolat pasitinkamas švilpimu. Didžiausios reakcijos Ch. Čimajevas sulaukė, kai pažadėjo sunaikinti D. Du Plessį ir išsiųsti jį atgal į Pietų Afriką be UFC čempiono diržo.
„Tiesiog eisiu ir jį sunaikinsiu, – sakė Ch. Čimajevas. – Ir viskas. Afrika daugiau niekada nepamatys diržo.“
Savo ruožtu D. Du Plessis, atrodo, ne tik nesipriešino „blogiečio“ vaidmeniui, bet ir ragino publiką švilpti dar garsiau kiekvieną kartą, kai bandė kalbėti.
Nors iki kovos sportininkai išliko pagarbūs, D. Du Plessis pažadėjo, kad ateina įveikti Ch. Čimajevo ir palikti „UFC 319“ narvą kaip vidutinio svorio kategorijos čempionas.
„Mes visi turime savo motyvaciją, – sakė D. Du Plessis. – Motyvacijos skiriasi, bet rezultatas bus tas pats. Išeisiu iš ten būdamas čempionu. Jis gaus savo pinigus, nesvarbu, laimės ar pralaimės. Jam tai bus gera diena darbe. Aš būsiu patenkintas tik tada, kai išeisiu iš ten su savo diržu.“
Pagrindinės kovos dalyviai dar kartą akis į akį stos penktadienį ceremoninių svėrimų metu, o sekmadienį 7 val. ryto Lietuvos laiku susikaus „UFC 319“ turnyre.
