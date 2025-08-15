Sinsinatyje Sinneris pirmą kartą įveikė Augerą-Aliassime ir žengė į pusfinalį, Atmane‘as šokiravo Rune'ą

Prieš šį mačą J. Sinneris ir F. Augeras-Aliassime buvo žaidę du kartus ir abu kartus pergales buvo šventęs kanadietis. Tiesa, abu tie mačai vyko dar 2022 m. Pernai Madride šie tenisininkai turėjo susitikti trečią sykį, bet tada italas dėl klubo traumos pasitraukė iš turnyro.
J. Sinneris nuo pat pradžių visiškai išardė kanadiečio žaidimą ir pirmą setą laimėjo vos per 27 minutes.
Sutrikęs F. Auger-Aliassime’as pirmojo seto pabaigoje atliko dvi dvigubas klaidas iš eilės ir pralaimėjo setą, kuriame iš viso pelnė tik devynis taškus.
Kanadietis pelnė pirmą tašką, kai J. Sinneris antrajame sete padarė dvigubą klaidą – po jos 23-ejų Vimbldono čempionas trumpam ėmė žaisti atsargiau.
Vėliau kanadietis pirmą kartą laimėjo savo padavimus ir išsiveržė 2:0, tačiau tai buvo geriausia, ką jis šiame mače pasiekė – J. Sinneris laimėjo visus likusius antrojo seto geimus.
„Jaučiau, kad labai gerai grąžinau padavimus, – sakė J. Sinneris. – Tai buvo pagrindinis momentas, suteikęs man pasitikėjimo gerai paduoti.
Antrajame sete turėjau nedidelį nuopuolį, kai jis mane palaužė. Džiaugiuosi, kad greitai atsilošiau. Manau, kad žaidžiau labai gerą tenisą.“
Pusfinalyje J. Sinneris susitiks su prancūzu Terence’u Atmane’u (ATP-136), kuris dar kartą nustebino ir per 1 val. 15 min. 6:2, 6:3 nugalėjo devintą pasaulio raketę daną Holgerį Rune'ą.
Kairiarankis T. Atmane’as tapo pirmuoju žaidėju per dešimt metų, kuris į Sinsinačio turnyro pusfinalį pateko įveikęs kvalifikaciją.
„Manau, nėra žodžių, galinčių apibūdinti, ką dabar jaučiu, – sakė T. Atmane’as, kuris iki šio turnyro Ohajuje šiemet buvo laimėjęs tik vieną iš keturių ATP mačų. – Pusfinalis man taip pat reiškia daug pinigų, todėl tai bus labai naudinga mano karjerai. Man tai labai daug reiškia, esu labai sujaudintas.“
Ketvirtadienį savo gerą žaidimą pratęsė ir amerikietis Benas Sheltnas (ATP-6), kuris per 1 val. 21 min. 6:4, 6:4 nugalėjo čeką Jirį Lehečką (ATP-26) ir pateko į ketvirtfinalį.
22-ejų B. Sheltnas ketvirtfinalyje susitiks Alexanderiu Zverevu (ATP-3).
28-erių vokietis, kaip ir B. Sheltnas, šiame turnyre dar nepralaimėjo nė vieno seto.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!