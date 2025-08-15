Latvijos rinktinės kapitonas Dairis Bertanis: „Pagal emocijas ir visą kitą buvo galima matyti, kad tai nebuvo tik kontrolinės rungtynės“

Šias rungtynes stebėjo daugiau nei 11 tūkst. žiūrovų, o ir rungtynės tarp Latvijos ir Lietuvos visada yra principinės. D. Bertanis sakė, kad šis mačas buvo daugiau nei paprastos kontrolinės rungtynės, kadangi fanų sukurta atmosfera jau priminė tai, kas laukia Europos čempionate.
„Pagal emocijas ir visą kitą buvo galima matyti, kad tai nebuvo tik kontrolinės rungtynės, – Latvijos žiniasklaidai sakė D. Bertanis. – Ir jiems, ir mums labai norėjosi laimėti. Pirmas kėlinys buvo neįtikėtinas – abi komandos pataikė viską. Gynyboje lyg ir darėme tai, ką buvome sutarę, bet manau, kad abiem komandoms savo aikštės pusėje nepavyko įgyvendinti plano, nes ir mes labai gerai judinome kamuolį. Visų rungtynių metu taip mesti neįmanoma. Kai pradėjo nekristi, galbūt reikėjo šiek tiek pakeisti žaidimo stilių ir ieškoti variantų po krepšiu.“
Didelio intensyvumo rungtynėse klaidų netrūko abiejų rinktinių žaidime. Latvija kamuolį prarado 20 kartų, Lietuva – 18. D. Bertanis pagyrė abiejų komandų gebėjimą daryti spaudimą varžovų žaidėjams.
Latvijos rinktinė gana aiškiai pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių – 27 prieš 35. Be to, lietuviai beveik pusę jų (15) sugriebė puolime. Latvijos rinktinės kapitonas neslėpė, kad šiame aspekte didesnį indėlį gali duoti būtent perimetro žaidėjai.
„Kartais gynėjai per daug pasikliaudavo aukštaūgiais. Daug situacijų, kai būtent varžovų gynėjai įsiverždavo po krepšiu dėl atšokusio kamuolio. Tai dalykas, kurį reikia pagerinti“, – apie latvių kovą po krepšiu komentavo D. Bertanis.
Latvijos rinktinei tai buvo antrosios kontrolinės rungtynės. Prieš mačą treneriai akcentavo, kad pagrindinis tikslas – žengti žingsnį į priekį gerinant bendrą žaidimo kokybę. Nors patirtas pralaimėjimas, kapitonas mano, kad šis žingsnis buvo žengtas.
„Tikrai taip. Dėl gynybos to negaliu pasakyti. Jie įmetė labai daug didelio efektyvumo metimų iš po krepšio, kas paprastai nevyksta, kai ten yra Kristapas (Porzingis, – aut. past.). Manau, kad pagerėjimas matomas būtent puolime. Sugebėjome išplėsti aikštę ir neleisti jų agresyvumui mūsų užspausti. Priešingai – mes tą agresyvumą išnaudojome, prasiverždami ir pelnydami lengvus taškus.“
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinės žais jau penktadienį su Slovėnijos rinktine, su kuria šeštadienį susitiks ir latviai.
