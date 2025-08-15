Lietuvos rinktinės varžovė pralaimėjo Islandijai

Švedijos krepšininkai buvo panaikinę 11 taškų atsilikimą ir likus trims minutėms pirmavo 66:59, tačiau per likusį laiką pranašumo neišlaikė.
Islandijos gretose rezultatyviausiai žaidė Jonas Gudmundssonas, surinkęs 15 taškų, ir Martinas Hermannssonas, pridėjęs 14. Švedijos rinktinėje išsiskyrė Pelle Larssonas su 18 taškų ir Simonas Birganderis, pelnęs 12.
B grupėje be Lietuvos ir Švedijos dar rungtyniaus Juodkalnija, Didžioji Britanija, Vokietija bei Suomija.
Islandijos komanda rugpjūčio 22-ąją Alytuje sužais kontrolinį mačą su Lietuva, o Europos pirmenybėse varžysis D grupėje kartu su Belgijos, Izraelio, Lenkijos, Prancūzijos ir Slovėnijos rinktinėmis.
