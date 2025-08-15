Prancūzija įsirašė pergalę prieš ispanus

Prancūzijos rinktinės kapitonas Guerschonas Yabusele pelnė 12 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. Rezultatyviausias komandoje buvo Jaylenas Hoardas su 13 taškų, o Zaccharie Risacheris pridėjo 12.
Žalgirietis Sylvainas Francisco pelnė 5 taškus ir atliko 5 perdavimus.
Ispanijos gretose išsiskyrė 2022 m. Europos čempionato MVP Willy Hernangomezas, surinkęs 15 taškų ir 5 atkovotus kamuolius. Jo brolis Juancho pelnė 7 taškus ir atkovojo 6 kamuolius.
Tai jau trečioji iš eilės Prancūzijos pergalė ruošiantis EČ pirmenybėms, po laimėjimų prieš Juodkalniją ir Didžiąją Britaniją. Ispanijos balansas – viena pergalė ir du pralaimėjimai, įveikus Čekiją ir nusileidus Portugalijai.
Čempionų titulą ginanti Sergio Scariolo komanda čempionate žais C grupėje su Kipru, Italija, Graikija, Bosnija ir Hercegovina bei Gruzija.
Prancūzija grupės etapą pradės Katovicuose, D grupėje, kur varžysis su Lenkija, Izraeliu, Islandija, Slovėnija ir Belgija.
