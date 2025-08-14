Faustas Nausėda debiutavo naujame klube Suomijoje

Trečiajame kėlinuke „Pyry“ buvo sušvelninę deficitą iki 1:2. Paskutinėmis minutėmis „Pyry“ pakeitė F. Nausėdą aikštės žaidėju, bet tada praleido įvartį į tuščius vartus.
Kaip skelbia oficialus „Pyry“ puslapis, F. Nausėda šiame mače atrėmė 30 varžovų smūgių į vartus.
F. Nausėda šią vasarą pasirašė sutartį su stipriausios Suomijos lygos „Tappara“ klubu. Tiesa, sezoną ten lietuvis pradės kaip trečiasis komandos vartininkas, todėl kol kas buvo paskolintas antroje pagal pajėgumą šalies lygoje žaisiančiai „Pyry“ ekipai. Čia 24-erių lietuvis gaus daugiau žaidybinės praktikos.
