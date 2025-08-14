Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Faustas Nausėda debiutavo naujame klube Suomijoje

2025-08-14 22:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 22:37

Faustas Nausėda | hockey.lt nuotr.

Pasiruošimą naujajam ledo ritulio sezonui pradėjo „Pyry“ (Suomija) komanda, kuri su Faustu Nausėda ketvirtadienį 1:3 pralaimėjo prieš „K-Vantaa“.

0

Trečiajame kėlinuke „Pyry“ buvo sušvelninę deficitą iki 1:2. Paskutinėmis minutėmis „Pyry“ pakeitė F. Nausėdą aikštės žaidėju, bet tada praleido įvartį į tuščius vartus.

Kaip skelbia oficialus „Pyry“ puslapis, F. Nausėda šiame mače atrėmė 30 varžovų smūgių į vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Nausėda šią vasarą pasirašė sutartį su stipriausios Suomijos lygos „Tappara“ klubu. Tiesa, sezoną ten lietuvis pradės kaip trečiasis komandos vartininkas, todėl kol kas buvo paskolintas antroje pagal pajėgumą šalies lygoje žaisiančiai „Pyry“ ekipai. Čia 24-erių lietuvis gaus daugiau žaidybinės praktikos.

