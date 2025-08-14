Kurtinaitis: apie Valančiūną, slovėnus ir latvių stiprybę

„Nebuvo lengva, kaip ir tikėjomės. Latviai pasiruošę, turi puikią komandą. Nugalėjome vienus iš čempionato favoritų jų arenoje – tai geras rezultatas. Aišku, yra ką taisyti: padarėme 20 klaidų, iš jų 10 visiškai nereikalingų. Bet svarbiausia, kad kovojome iki galo ir nepalūžome. Prieš čempionatą mums būtent tokių rungtynių reikėjo“, – sakė Kurtinaitis.
Treneris pabrėžė, kad nebuvo planų dvikovą baigti lygiosiomis: „Nežinau, ką duoda lygiosios. Atvažiuojame ne dalyvauti, o laimėti. Sporte draugiškumo nėra – nugali stipresnis. Šiandien buvome pajėgesni. Teisėjai skyrė nemažai baudų, kai kurios gal ir nelabai pelnytos, bet aš gilinuosi ne į tai, o į žaidimo kokybę ir energiją. Turime visi būti vienoje linijoje.“
Kalbėdamas apie gynybą pirmoje rungtynių pusėje, strategas sakė: „Latviai ir prieš italus pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų. Kol jie švieži, daug bėga ir pataiko. Per pertrauką žaidėjų dėl gynybos nebarėme – jie įmetė nemažai sunkių tritaškių. Kantriai laukėme, kol pavargs, tada tie metimai nebekrito. Pakeitėme gynybos schemas, kad visi galėtų gintis, ir išlyginome rezultatą.“
R. Kurtinaitis įvertino Roko Giedraičio ir Deivido Sirvydžio tandemą: „Sirvydį matome kaip atakuojantį gynėją, mums reikėjo taškų. Po dviejų kėlinių turėjome daugiau problemų gynyboje, bet jo du tritaškiai perlaužė rungtynes. Turime kelis universalius, apie 200 cm ūgio žaidėjus, galinčius rungtyniauti keliose pozicijose. Sirvydis prieš žemesnius varžovus gali žaisti nuo sunkaus krašto iki atakuojančio gynėjo.“
Aptardamas Ąžuolo Tubelio indėlį ketvirtajame kėlinyje, treneris teigė: „Ta atkarpa buvo viena kertinių. Kartais, norint laimėti, reikia kažko papildomo – jo perimti kamuoliai būtent tai ir suteikė. Per pertrauką jį pabarėme už riziką, bet jis turi pajautimą, greitas rankas ir tuo pasinaudojo.“
Kalbėdamas apie Jono Valančiūno situaciją, R. Kurtinaitis sakė: „Trečiajame kėlinyje jis gavo ketvirtą pražangą, bet liko aikštėje – nebuvo kur trauktis. Pabaigoje žaidėme šachmatais, keisdami žaidėjus puolimui ir gynybai. Ketvirčio pabaigoje Jonas nežaidė, nes reikėjo mobilesnio krepšininko – žinojome, kad latviai atsilikinėdami ieškos tritaškių. Mums reikia jo jėgos ir atkovotų kamuolių po krepšiu, o ne dubliavimosi su kitais perimetro žaidėjais.“
Vertindamas J. Valančiūno vaidmenį ateityje, strategas teigė: „Jis efektyviausias trumpomis atkarpomis – nenoriu, kad žaistų po 30 minučių, nebent bus rungtynių, kur to reikės. Ši strategija pasiteisina – išliekame agresyvūs, o su Jonu turime stiprią kovą po krepšiu. Ar jis čempionate kils nuo suolo, priklausys nuo varžovų. Dabar svarbiausia, kad įgautų optimalią formą – treniruotėse dirba puikiai.“
Kalbėdamas apie artėjantį mačą, R. Kurtinaitis pabrėžė: „Turime atsistatyti – čempionate bus dvejos rungtynės per dvi dienas. Ritmą įgauti būtina. Bus sunku, nes žaisime antrą mačą iš eilės, o slovėnai – pirmą. Norėčiau, kad žaistų Dončičius. Reikės perlipti per save – mes norime ne tik dalyvauti, bet ir laimėti.“
