Ibisoje tragiškai žuvo 19-metis ledo ritulininkas – aiškėja, kas nutiko

Apie G. Kelly mirtį buvo paskelbta pirmadienį. Įtariama, kad vaikinas iškrito iš „Ibiza Rocks“ viešbučio balkono ir žuvo. Jei įtarimai pasitvirtins, tai bus jau antras panašus incidentas Ibisoje. Prieš porą savaičių 26-erių Evanas Thompsonas žuvo iškritęs iš 6-o aukšto.

Sukrėsti „Ibiza Rocks“ viešbučio valdytojai pranešė, kad atšaukė didžiąją dalį artimiausiomis dienomis planuotų renginių ir koncertų.

Nors G. Kelly buvo tik 19-a metų, jis spėjo debiutuoti elitinėje Didžiosios Britanijos ledo ritulio lygoje (EIHL), kur atstovavo Škotijos klubui – „Dundee Stars“.

„Esame sugniuždyti, išgirdę žinias apie Gary Kelly mirtį. Reiškiame užuojautą Gary šeimai, artimiesiems ir draugams šiuo ypatingai sunkiu laikotarpiu“, – skelbiama klubo pranešime.

