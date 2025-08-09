Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

NHL skautų stebimas lietuvis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą

2025-08-09 13:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 13:26

Pasiruošimą naujajam ledo ritulio sezonui pradėjo elitinėje Šveicarijos lygoje žaisianti Ženevos „Servette“ ekipa, kurios pagrindinėje sudėtyje bando įsitvirtinti Lietuvos talentas – 17-metis Simas Ignatavičius.

Simas Ignatavičius | hockey.lt nuotr.

Pasiruošimą naujajam ledo ritulio sezonui pradėjo elitinėje Šveicarijos lygoje žaisianti Ženevos „Servette“ ekipa, kurios pagrindinėje sudėtyje bando įsitvirtinti Lietuvos talentas – 17-metis Simas Ignatavičius.

Penktadienį kontrolinėse rungtynėse „Servette“ 2:6 neprilygo kitai Šveicarijos komandai „Fribourg“. Lietuvis buvo įtrauktas į 4-ą komandos penketą, bet vis tiek sugebėjo pasižymėti rezultatyviu perdavimu. Po S. Ignatavičiaus perdavimo įvartį pelnė Suomijos rinktinės narys Vili Saarijarvi, kuris dar 2015 m. buvo pašauktas NHL naujokų biržoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netyla kalbos apie tai, kad ir patį S. Ignatavičių stebi NHL skautai. Lietuvis NHL naujokų biržoje savo pavardę gali išgirsti kitąmet, jei šis sezonas jam susiklostys sėkmingai.

Penktadienį kontrolines rungtynes žaidė ir Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ ekipa. Antros Šveicarijos lygos klubas 0:10 neturėjo vilčių prieš elitinės lygos komandą – Davoso „HC Davos“. Detalesnė rungtynių statistika nepateikiama.

