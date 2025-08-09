NHL skautų stebimas lietuvis sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą

Penktadienį kontrolinėse rungtynėse „Servette“ 2:6 neprilygo kitai Šveicarijos komandai „Fribourg“. Lietuvis buvo įtrauktas į 4-ą komandos penketą, bet vis tiek sugebėjo pasižymėti rezultatyviu perdavimu. Po S. Ignatavičiaus perdavimo įvartį pelnė Suomijos rinktinės narys Vili Saarijarvi, kuris dar 2015 m. buvo pašauktas NHL naujokų biržoje.
Netyla kalbos apie tai, kad ir patį S. Ignatavičių stebi NHL skautai. Lietuvis NHL naujokų biržoje savo pavardę gali išgirsti kitąmet, jei šis sezonas jam susiklostys sėkmingai.
We’ve begun (#2026NHLDraft) Simas Ignatavicius’ draft season.— Seth (@Seth_Scouting) August 8, 2025
Getting a look at 4LW, this will be a good test to see if he can earn a full-time spot in the regular season.
He performed well in the Champions League last year. https://t.co/Kstm4eaZRU
Penktadienį kontrolines rungtynes žaidė ir Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ ekipa. Antros Šveicarijos lygos klubas 0:10 neturėjo vilčių prieš elitinės lygos komandą – Davoso „HC Davos“. Detalesnė rungtynių statistika nepateikiama.
