„Rytą“ palikęs aukštaūgis tapo Kulbokos komandos draugu

27-erių 208 cm ūgio amerikietis LKL čempionate vidutiniškai per 16 žaidimo minučių pelnydavo 7 taškus, sugriebdavo 3,7 kamuolio ir rinkdavo 8 naudingumo balus.
FIBA Čempionų lygoje jo rodikliai buvo dar geresni – 9,9 taško, 6,2 atkovoto kamuolio ir 14,3 naudingumo balo per 23 minutes aikštėje.
Naujajame klube S. Enochas žais kartu su Arnoldu Kulboka.
