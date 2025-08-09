Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Rytą“ palikęs aukštaūgis tapo Kulbokos komandos draugu

2025-08-09 13:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 13:17

Salonikių „Aris“ sustiprino sudėtį pasirašydamas dvejų metų sutartį su vidurio puolėju Stevenu Enochu, kuris praėjusį sezoną atstovavo Vilniaus „Rytui“.

Stevenas Enochas | BNS nuotr.

Salonikių „Aris“ sustiprino sudėtį pasirašydamas dvejų metų sutartį su vidurio puolėju Stevenu Enochu, kuris praėjusį sezoną atstovavo Vilniaus „Rytui“.

0

27-erių 208 cm ūgio amerikietis LKL čempionate vidutiniškai per 16 žaidimo minučių pelnydavo 7 taškus, sugriebdavo 3,7 kamuolio ir rinkdavo 8 naudingumo balus.

FIBA Čempionų lygoje jo rodikliai buvo dar geresni – 9,9 taško, 6,2 atkovoto kamuolio ir 14,3 naudingumo balo per 23 minutes aikštėje.

Naujajame klube S. Enochas žais kartu su Arnoldu Kulboka.

