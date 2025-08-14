Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Valančiūnas: apie tritaškių gynybą ir pavargusias kojas

2025-08-14 23:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 23:49

Lietuvos rinktinė pasirengimo cikle sulaukė kol kas rimčiausio išbandymo – Rygoje po pratęsimo 109:105 įveikė Latvijos krepšininkus. Kapitonas Jonas Valančiūnas per 13 minučių pelnė 16 taškų, atkovojo 4 kamuolius, užsidirbo 4 pražangas ir surinko 14 naudingumo balų.

Jonas Valančiūnas

0

„Tritaškių liniją turime geriau ginti. Jie pataikė sunkių metimų, bet mes privalome varžovus geriau eliminuoti“, – vertindamas testą sakė J. Valančiūnas.

Kalbėdamas apie pokyčius po pertraukos, jis teigė: „Pasikalbėjome rūbinėje, išryškinome, ką reikia gerinti ir į antrą pusę išėjome labiau susikaupę.“

Apie pirmame kėlinyje praleistus 39 taškus jis sakė: „Čia ir buvo tie tritaškiai, trūko susikaupimo gynyboje. Antroje pusėje susikaupėme, pataisėme klaidas ir rezultatas iškart pasikeitė.“

J. Valančiūnas pripažino, kad toks mačas po lengvų pergalių buvo labai naudingas: „Žūtbūt reikia tokių rungtynių, kad nepasijustume visagaliai. Reikia dirbti – turime dar dvi savaites, dirbame toliau. Niekas nepažadėta.“

Aptardamas savo fizinę būklę, centras teigė: „Prisijungiau neseniai, užkrovėme krūvio, jaučiu, kad reikia poilsio. Gal atleis treneris – tikėkimės, kad grįš kojytės atgal.“

Žvelgdamas į artėjantį mačą su Slovėnija, jis sakė: „Neplanuosi, kiek žaisi – tai rungtynės. Planas vienas – laimėti. Tai mini derbis, daug kalbų: Lietuva, Latvija. Geros emocijos. Kovėmės ir jie, ir mes, džiugu, kad parodėme, kas yra Lietuva.“

