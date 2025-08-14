Valančiūnas: apie tritaškių gynybą ir pavargusias kojas

„Tritaškių liniją turime geriau ginti. Jie pataikė sunkių metimų, bet mes privalome varžovus geriau eliminuoti“, – vertindamas testą sakė J. Valančiūnas.
Kalbėdamas apie pokyčius po pertraukos, jis teigė: „Pasikalbėjome rūbinėje, išryškinome, ką reikia gerinti ir į antrą pusę išėjome labiau susikaupę.“
Apie pirmame kėlinyje praleistus 39 taškus jis sakė: „Čia ir buvo tie tritaškiai, trūko susikaupimo gynyboje. Antroje pusėje susikaupėme, pataisėme klaidas ir rezultatas iškart pasikeitė.“
J. Valančiūnas pripažino, kad toks mačas po lengvų pergalių buvo labai naudingas: „Žūtbūt reikia tokių rungtynių, kad nepasijustume visagaliai. Reikia dirbti – turime dar dvi savaites, dirbame toliau. Niekas nepažadėta.“
Aptardamas savo fizinę būklę, centras teigė: „Prisijungiau neseniai, užkrovėme krūvio, jaučiu, kad reikia poilsio. Gal atleis treneris – tikėkimės, kad grįš kojytės atgal.“
Žvelgdamas į artėjantį mačą su Slovėnija, jis sakė: „Neplanuosi, kiek žaisi – tai rungtynės. Planas vienas – laimėti. Tai mini derbis, daug kalbų: Lietuva, Latvija. Geros emocijos. Kovėmės ir jie, ir mes, džiugu, kad parodėme, kas yra Lietuva.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!