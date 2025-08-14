Jokubaitis: apie rimčiausią varžovą ir skaudų prisiminimą

„Po dviejų kėlinių buvome praleidę beveik 60 taškų. Visi džiaugėmės gera gynyba pirmose rungtynėse, bet čia sutikome rimčiausią varžovą ir tai išryškėjo. Pirmoje pusėje gynėmės prastai, nors jie pataikė ir sunkių metimų. Porzingio nesustabdėme, Lomažo irgi, bet jis buvo šiek tiek geriau pristabdytas.
Nors tai draugiškos rungtynės, prisiminėme, kaip prieš dvi vasaras pralaimėjome latviams 40 taškų. Principas buvo laimėti – šiek tiek sugadinome jiems šventę, ir tai malonu“, – sakė R. Jokubaitis.
Paklaustas, kodėl latviai buvo sunkiausias varžovas, jis teigė: „Neturėjome susidūrę su tokiu puolimo talentu. Kartvelai davė kovą, bet šiandien puolime galėjome daryti, ką norėjome. Latvijos krepšinis – jiems gali įmesti daug, bet jie įmes daugiau. Labai geras testas. Rytoj vėl rungtynės, reikia atsistatyti.“
Aptardamas pražangas, R. Jokubaitis sakė: „Nepamenu, kada per du kėlinius gavau tris baudas. Kartais gal ne tiek pasisaugau, kiek bandau jų išvengti, bet antra pražanga prieš Lomažą buvo tokia, kad pats negalėjau patikėti. Čia mano kaltė, ne teisėjų – nenoriu, kad būtų suprasta kitaip. Kažkas aptemo akyse, ir pats save išsiėmiau iš rungtynių. Po to buvo sunku įsivažiuoti. Tai man pamoka – tokiose rungtynėse neišsiimti savęs dėl pražangų.“
Kalbėdamas apie latvių gynybos laužymą, jis pabrėžė: „Latviai – puolimo rinktinė, todėl puolime turėjome daug opcijų. Atėjus nuovargiui, sprendimų priėmimas tapo sunkesnis. Vidutiniai metimai sekėsi neblogai, bet rungtynių gale kojų nebebuvo. Nusprendžiau nuleisti galvą ir veržtis, nes nei Porzingis jau turėjo jėgų dengti, nei aš – mesti vidutinį. Vieną ataką užbaigiau pats, kitą Jonas pakartojo – būtent to ir siekėme.“
