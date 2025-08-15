Watermanas dėl pasiruošimo sezonui Lietuvoje palieka Kanados klubą

Jo atstovautas klubas Otavos „BlackJacks“ yra arti patekimo į Kanados pirmenybių atkrintamąsias, tačiau dėl sutartinių įsipareigojimų su „Neptūnu“ 29-erių puolėjas komandai lemiamose kovose jau nepadės.
Z. Watermanas Kanados lygoje aikštėje praleisdavo vidutiniškai 24 minutes ir pelnydavo 15,4 taško, atkovodavo 4,6 kamuolio, atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei fiksuodavo 15,7 naudingumo balo vidurkį.
Klaipėdos ekipos laukia penkerios kontrolinės rungtynės šį tarpsezonį, o pirmasis susitikimas suplanuotas rugpjūčio 28-ąją prieš Rygos VEF.
