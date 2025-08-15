Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Watermanas dėl pasiruošimo sezonui Lietuvoje palieka Kanados klubą

2025-08-15 08:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 08:23

Klaipėdos „Neptūnui“ priklausantisZane’as Watermanas palieka Kanados lygos komandą dėl pasirengimo artėjančiam sezonui Lietuvoje.

Zane Watermanas | LKL nuotr.

Klaipėdos „Neptūnui“ priklausantisZane’as Watermanas palieka Kanados lygos komandą dėl pasirengimo artėjančiam sezonui Lietuvoje.

REKLAMA
0

Jo atstovautas klubas Otavos „BlackJacks“ yra arti patekimo į Kanados pirmenybių atkrintamąsias, tačiau dėl sutartinių įsipareigojimų su „Neptūnu“ 29-erių puolėjas komandai lemiamose kovose jau nepadės.

Z. Watermanas Kanados lygoje aikštėje praleisdavo vidutiniškai 24 minutes ir pelnydavo 15,4 taško, atkovodavo 4,6 kamuolio, atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei fiksuodavo 15,7 naudingumo balo vidurkį.

Klaipėdos ekipos laukia penkerios kontrolinės rungtynės šį tarpsezonį, o pirmasis susitikimas suplanuotas rugpjūčio 28-ąją prieš Rygos VEF.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų