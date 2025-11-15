Masiškai plinta nauja sukčių afera – būtinai pasidalinkite su artimaisiais

Apie tai, kaip neužkibti ant sukčių kabliuko ir naujausius jų metodus portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvyje“ diskutavo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kielienė ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė.
Iš tiesų, mes pagal bent jau policijos pranešimus tikrai matome, kad išviliojamos didelės sumos pinigų, ir labai dažnai tai yra pranešimai, einantys kiekvieną dieną. Kokia bendrai yra situacija su sukčiavimu?
Ž. Kielienė: Iš tikrųjų, situacija yra iš esmės bloga – sukčiai ir toliau kėsinasi į gyventojų lėšas ir jiems sekasi. Veikia labai daug sukčiavimo būdų, prisitaikančių prie kiekvieno, turbūt, gyventojų amžiaus, grupės, socialinės padėties. Iš tikrųjų, labai daug būdų yra, ir su tuo kovoja visos institucijos.
Apie kokias sumas kalbame, jeigu taip maždaug paskaičiuotume? Kiek per metus gali būti išviliota?
Ž. Kielienė: 2024 metais sukčiai kėsinosi į 35 milijonus eurų. Tai yra pakankamai didelė suma, bet, aišku, sistemos veikia. Tiek bankai, tiek kitos institucijos deda labai dideles pastangas, ir daugiau nei pusė sumos yra sustabdoma.
Yra stereotipas, kad dažniausiai sukčiai išvilioja tik iš garbaus amžiaus žmonių, bet iš tiesų, kaip žinome, jie prisitaiko. Kokius būdus, kokioms amžiaus ir visuomenės grupėms dažniausiai naudoja apgavikai?
Ž. Kielienė: Sukčiai prisitaiko prie visų amžių, prie visų gyventojų. Tiek taikomas fišingas, kai siunčia žinutes, ir mes paspaudžiame, suvedame savo prisijungimus, ir taip pavogia iš mūsų pinigus, tiek sukuria netikras parduotuves ir taip suvilioja žmones nupirkti kažkokias prekes.
Taip pat investicinis sukčiavimas, kuomet žmonės turi pinigų, nori investuoti. Romantinis sukčiavimas, tai jau daugiau galbūt būtų vidurinio amžiaus žmonėms, kai norisi romantinių santykių, kai norisi kažkokios atjautos, bendravimo. Labai, labai įvairūs būdai, kaip sukčiai gali paveikti, ir jie prisitaiko.
Ką reiškia žodis fišingas? Koks tai yra sukčiavimo būdas?
Ž. Kielienė: Tai yra, kai sukčiai siunčia SMS žinutes arba elektroninius laiškus su netikromis nuorodomis. Tose nuorodose jūs suvedate savo PIN kodą, ir taip sukčiai tiesiog pasisavina iš jūsų sąskaitų lėšas, sukuria mokėjimą.
O tas tradicinis būdas, kai mes juokaudavome, paskambinti ir pasakyti, jog sūnus pateko į avariją, jis vis dar veikia?
Ž. Kielienė: „Alio, mama“ iš tikrųjų buvo dingęs iki 2020 metų balandžio mėnesio, tačiau jis su kaupu grįžo nuo 2024 metų, ir iki šios dienos mes su juo kovojame visi. Tik jau nebe „alio, mama“, o prisistato „Google“ darbuotojais, banko atstovais, policijos atstovais, įvairiausių institucijų atstovais, kuomet bandoma įbauginti žmogų ir taip privesti prie kažkokio tai sprendimo, pasinaudoti tuo sprendimu, ir taip suvedus atiduoti.
Kaip atpažinti, kad skambinantis asmuo nėra tikras pareigūnas ar mobiliojo ryšio operatoriaus darbuotojas?
Ž. Kielienė: Taip, stebėjome, vasarą prasidėjo skambučiai, kuomet sukčiai prisistatydavo operatoriais ir sakydavo, kad baigėsi jūsų sutartis, baigėsi telefono numerio galiojimas, bet tikrai ne sutarties, ir jie pradėdavo kalbėti lietuviškai, stebėjome, kad pradėdavo sveikintis lietuvių kalba, prisistatydavo lietuvišku vardu, tačiau toliau tęsdavo pokalbį rusų kalba – tai yra pagrindinė žinutė.
Mes visi suprantame, kad Lietuvoje yra lietuvių kalba, ir visos valstybinės institucijos, tiek verslo sektorius, skambina ir kalba lietuvių kalba. Tai pirma indikacija būtų, kad jeigu jau išgirdome rusų kalba kalbantį pašnekovą, kuris jus gąsdina, baugina ir sako: „Štai, žiūrėkite, jums reikia atlikti kažkokį tai veiksmą, prisijungti, jūsų telefonas baigs galioti čia ir dabar už 20 minučių“, supraskime, sustokime, kad tai yra visgi sukčiai.
Iš tiesų reikėtų pabrėžti tai, kad paslaugas teikiančios institucijos nekalbės ne valstybine kalba, ar ne?
Ž. Kielienė: Taip, nekalbės. Nors sukčiai ir pabrėžia, kad neva tai jūs užpildėte paslaugų laukelyje, kad pirmumo kalbą pasirenkate kaip rusų, – tai bando jus suklaidinti, tačiau turite turėti omenyje, kad jeigu jūs kalbate lietuvių kalba ir pageidaujate kalbėti lietuvių kalba, tiesiog stovėkite, atstovėkite savo poziciją ir sakykite, kad tiesiog pasitikrinsite savo ryšio operatoriaus ar banko pranešimuose, ar tai yra tiesa, ir padėkite telefoną.
