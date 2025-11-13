Lietuvoje siautė sukčiai: išviliojo tūkstančius eurų

Kaip skelbia Policijos departamentas, trečiadienį po 14 val. į Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi 72 metų moteris.
Ji pareiškė, kad antradienį apie 15.15 val. Panevėžyje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo pinigus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Nuo sukčių nukentėjo ir Vilniaus apskrities gyventojai
Teisėsauga tyrimus pradėjo ir dėl galimų sukčiavimo atvejų Vilniaus apskrityje.
Kaip pranešė sostinės policija, trečiadienį gautas vyro (gim. 1950 m.) pranešimas, kad lapkričio 11 d. Šalčininkų rajone, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys.
Jie, anot vyro, prisistatė telekomunikacijų ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 8 950 eurų ir 500 dolerių.
Taip pat, Vilniaus AVPK duomenimis, trečiadienį gautas moters (gim. 1979 m.) pranešimas, kad lapkričio 11 d. nuo 11 iki 12 val. Vilniuje nepažįstamas vyras apgaule išviliojo 3 300 eurų.
Vyras neteko pinigų, prisijungęs prie galimai netikros banko svetainės
Klaipėdos AVPK duomenimis, trečiadienį gautas vyro pareiškimas, kuriame nurodoma, kad tą pačią dieną apie 8.30 val. galimai jungiantis į netikrą banko internetinę svetainę, suvedus banko prisijungimo duomenis, iš pareiškėjo banko sąskaitos apgaulės būdu per kelis kartus pasisavinta apie 6 101 euras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Taip pat, anot uostamiesčio policijos, trečiadienį gautas moters (gim. 1954 m.) pranešimas, kuriame nurodoma, jog lapkričio 7 d. iš jos banko sąskaitos neaiškiomis aplinkybėmis buvo pasisavinta 1 160 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
