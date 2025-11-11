 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Perspėja dėl išpardavimų bumo: kaip neužkibti ant sukčių kabliuko?

2025-11-11 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 13:57

Lapkričio mėnesio pabaigoje prasideda tikras išpardavimų bumas, tačiau tuo pat metu suintensyvėja ir sukčiai, iš patiklių žmonių kasmet išviliojantys vis daugiau pinigų. Pastebima tendencija, kad artėjant Juodajam penktadieniui sukčiai socialiniuose tinkluose imituoja neegzistuojančių elektroninių parduotuvių uždarymą, kuomet neva išparduoda visas prekes.

0

Apie tai, kaip neužkibti ant sukčių kabliuko ir naujausius jų metodus portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvyje“ diskutavo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kielienė ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

