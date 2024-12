„Juodojo penktadienio“ savaitę apsipirkinėdami internete lietuviai išleido beveik 71 mln. eurų

Remiantis banko duomenimis, per „Juodąjį penktadienį“ klientai atliko apie 200 tūkst. mokėjimų už internetu įsigytas prekes, o per visą savaitę už interneto pirkinius buvo atlikta beveik 1,2 mln. mokėjimų. Palyginti su analogišku laikotarpiu praėjusiais metais, apsipirkimų skaičius išaugo atitinkamai 10 proc. ir 6 proc.

Vieno apsipirkimo metu interneto pirkėjai vidutiniškai išleido apie 60 eurų, o ši suma buvo maždaug dešimtadaliu didesnė nei analogišku laikotarpiu praėjusiais metais. Tuo metu per „Juodąjį penktadienį“ vieno apsipirkimo internetu išlaidos sudarė vidutiniškai apie 62 eurus ir buvo apie 10 proc. mažesnės nei praėjusiais metais.

Tiesa, ne visi per masinius išpardavimus įsigyti pirkiniai pradžiugina. Kaip rodo banko apklausa, tik maždaug penktadalis (22 proc.) per išpardavimus apsiperkančių gyventojų teigia niekuomet nesigailintys dėl įsigytų daiktų. Be to, įsigytus daiktus visada panaudojantys teigia mažiau nei pusė (45 proc.) gyventojų.

Tarp dažniausiai nenaudojamų ar panaudojamų vos kelis kartus daiktų pirmąją vietą užima drabužiai ir avalynė. Jų nedėvintys arba dėvintys juos vos kelis kartus nurodo 43 proc. gyventojų. Antroje vietoje tarp dažniausiai nepanaudojamų išpardavimų pirkinių rikiuojasi kosmetikos ir higienos prekės (31 proc.), trečioje – hobiams skirti reikmenys (28 proc.)