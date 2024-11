„Juodojo penktadienio“ išpardavimai įtraukia lietuvius: skaičiuojama, kiek jie išleidžia

Ekonomistai taip pat priduria, kad Lietuvoje prekių ir paslaugų kainos jau pradėjo kopti į viršų ir naujais metais augimas nenuslops.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Žinoma, tik su akcijomis, na, kur kitaip, palaukit kokios kainos, pasaka. Kai pažiūri, mes stebuklų šalyje gyvenam“, – teigė pašnekovė.

Kaunietė Neringa sako, kad per artėjantį „Juodąjį penktadienį“ papildomai apsipirkti neplanuoja, nes viską, ko širdis geidžia, jau susipirko.

„Aš maždaug žinau, kokios kainos yra, ir matau, kaip kartais būna ta pati kaina ir be akcijos, ta pati kaina su akcija, žmonių triukai, psichologinis manevras“, – sakė Neringa.

Parduotuvėse šventinių dovanų beieškantys gyventojai pasakoja, kad pirkinius planuoja – specialiai dėl „Juodojo penktadienio“ į parduotuvę eiti nežada.

Žmonės pasinaudoja išpardavimais

Tiesa, „Swedbank“ apklausos rodo visiškai kitokią situaciją: maždaug pusė gyventojų tokiais didžiuliais išpardavimais, kaip „Juodasis penktadienis“ susigundo.

„Maždaug pusė tie, kurie bando pasinaudoti nuolaidomis, sutaupyti, nusipirkti, įsigyti reikiamus daiktus pigiau. O kita pusė jie vis dėl to tų nuolaidų nesivaiko ir perka daiktus tada, kada jiems reikia“, – komentavo situaciją „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.

Išpardavimų metu iš anksto bent dalį savo pirkinių suplanuoja kas penktas.

„13 procentų respondentų apsiperka spontaniškai, pamatę gerą pasiūlymą, nuolaidą, sužavėjo tas pasiūlymas, taip ir apsiperka“, – tikino J. Bagdanavičiūtė.

Daugiau nei trečdalis apklaustųjų per išpardavimą nusipirktus daiktus panaudoja vieną ar du kartus, o kas dešimtas, parsinešęs prekes namo, jų taip ir nepanaudoja.

„Kai tų daiktų nepanaudoji, išleidi pinigus, jie užima vietą. Dėl to atsiranda dažniausiai ir toks nepasitenkinimas, toks gailestis, kam aš tuos pinigus išleidau ir prisipirkau tų daiktų, bent kartais, vieną ar kelis kartus dėl per išpardavimus įsigytų daiktų gailisi 2/3 respondentų“, – sakė „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė.

Dažniausiai Lietuvos gyventojai nepanaudoja drabužių, avalynės, kosmetikos bei higienos prekių.

„Swedbank“ klientai pernai per „Juodąjį penktadienį“ lietuviškose parduotuvėse paliko beveik 13 milijonų eurų. Vienas žmogus vidutiniškai išleido 69 eurus. Žmonių išlaidos pernai, lyginant su užpernai, padidėjo beveik trečdaliu. Ar šiemet ši tendencija pasikartos, neaišku. Ekonomistai aiškina, kad Lietuvos gyventojų perkamoji galia šiemet augo visus metus, nes algos didėjo greičiau nei kainos. Dėl to per išpardavimus gyventojų išlaidos gali didėti.

„Ne visuose segmentuose mes pajausime vienodą išlaidų padidėjimą. Kur mes dabar matome išlaidų padidėjimą, tai yra žaislai, kompiuteriai, kai kurie elektronikos komponentai, sporto įranga. Bet paraleliai yra nemažai segmentų, kur kol kas vartojimas nejuda, tai yra maistas. Aš manau, kad maisto prekybininkams Kalėdos bus liūdnos, nes maisto kainos aukštos ir žmonės daugiau prekių nepirks“, – sakė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Kylančios paslaugų kainos

Valstybės duomenų agentūros išankstiniai duomenys rodo, kad ilgą laiką lėtėjęs prekių ir paslaugų kainų augimas vėl pradėjo greitėti. Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuota išankstinė metinė infliacija viršijo vieną procentą.

„Lapkritis pasižymi šiek tiek didesne infliacija. Šiemet prie to dar prisidėjo ir šildymo kainos, kažkiek degalai. Dėl objektyvių priežasčių ta infliacija artės prie mūsų Lietuvai mažai besivejančiai ekonomikai sveiko 2, šiek tiek daugiau nei 2 procentų lygmens“, – akcentavo Šiaulių banko grupės ekonomistė Indrė Genytė-Pičkienė.

Lietuvos banko prognozės rodo, kad kitąmet infliacija svyruos tarp 2 ir 3 procentų. Ypač paslaugų kainas kitąmet turėtų kelti toliau kylančios algos.

„Nuo metų pradžios mėnesinė minimali alga daugiau nei 12 procentų bus didinama, taip pat viešojo sektoriaus, sveikatos apsaugos, švietimo darbuotojams atlyginimai bus reikšmingai keliami, tad paslaugų infliacija yra praktiškai garantuota“, – kalbėjo I. Genytė-Pičkienė.

Labiausiai per metus pabrango socialinės apsaugos paslaugos bei atostogų išvykos. Labiausiai atpigo dujos ir kietasis kuras.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.