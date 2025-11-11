 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčių grobis: vilnietė atidavė per 66 tūkst. eurų, klaipėdietė – 65 tūkst. eurų

2025-11-11 07:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 07:30

Sukčiai iš dviejų garbaus amžiaus moterų Klaipėdoje ir Vilniuje pasisavino 130,6 tūkst. eurų.

Kaip apsisaugoti nuo sukčių ir apsaugoti savo duomenis internete? (nuotr. Shutterstock.com)

Sukčiai iš dviejų garbaus amžiaus moterų Klaipėdoje ir Vilniuje pasisavino 130,6 tūkst. eurų.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 15.29 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1942 m.). Ji pranešė, kad nuo sukčių nukentėjo beveik prieš mėnesį.

Moters teigimu, spalio 17 d. Klaipėdoje, namuose, jai į telefoną paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 65 tūkst. 571 eurą.

Tą pačią dieną 16.56 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1954 m.).

Ji pareiškė, kad praeito penktadienio vakarą, apie 18.30 val., Vilniuje, kelis kartus bandant nesėkmingai prisijungti prie banko elektroninės bankininkystės, nenustatyti asmenys pasisavino daugiau nei 65 tūkst. eurų. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Telefoniniai sukčiai BNS Foto
Sukčiai išviliojo vėl didelę sumą pinigų: nukentėjusieji iš Vilniaus ir Klaipėdos (5)

